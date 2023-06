Mujer le pidió a IA que se hiciera cargo de su vida por un día: ¿qué ocurrió?

Una youtuber ganó popularidad en redes sociales luego de que llevó a cabo un reto utilizando Inteligencia Artificial. Se trata de la joven estadounidense de 25 años Yoora Jung, quien buscando tener una vida más productiva y aprovechar mejor su tiempo le pidió a la IA que se hiciera cargo de su vida. La popular creadora de contenido documento lo que sucedió cuando dejó que la IA controlara las decisiones de vida, tales como su alimentación, sus horarios para realizar actividades y hasta su rutina de cuidado para la piel.

La influencer cuenta con más de 247 mil suscriptores en su canal, en el que comparte la realidad de su vida universitaria, dejando en claro que en su día a día suele estar llena de compromisos y no disfruta de su juventud. Bajo esta premisa, la joven le pidió a la Inteligencia Artificial que planeara su día para que sus horarios fueran más productivos y tuviera oportunidad para salir a festejar con sus amigos.

A petición de la joven, la Inteligencia Artificial despertó a la joven a las 6 de la mañana a desayunar, que es mucho más temprano de la hora a la que Yoora se despierta normalmente pues, según reveló, ya que se levanta apenas unos minutos antes de comenzar sus clases. Posteriormente, Chat GTP le dijo a la influencer que hiciera una rutina de cuidado facial de 6 pasos (de los que ella normalmente solo hace dos), para poder salir a tiempo y llegar media hora antes a sus clases de medicina.

Tras esto, la creadora de contenido salió para su escuela y horas más tarde fue al gimnasio, por petición de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, aunque el día parecía ir muy bien, la influencer no quiso seguir las indicaciones de Chat GTP al momento de comer, ya que la IA le sugería realizar varias comidas al día, algo a lo que ella no está acostumbrada, añadió que ya no se sentía hambrienta para hacerlo.

La joven fue al gimnasio y a la escuela. Foto: especial

Antes de terminar el día Chat GPT pidió a Yoora que no se desvelara estudiando como todos los días y la mandó a dormir a las 10 de la noche, lo cual agradeció. Al concluir su vídeo, la influencer aseveró que tuvo una experiencia grata dejando que la IA se encargara de su día, ya que la Inteligencia Artificial la motivó a cuidar más de su cuerpo y a tener un día más productivo.