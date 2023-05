Mujer corre en cinta de gimnasio y pierde sus leggins de manera sorpresiva

Acudir al gimnasio para tomar alguna clase o seguir una rutina de entrenamiento en las máquinas, puede ser una óptima elección para mantenerse saludable y controlar el peso. Pero claro, lo ideal es que al utilizar estos artefactos, haya un profesional de educación física supervisando la actividad. Algo que no le ocurrió a una joven que se hizo viral.

En el video viral que circula por las redes sociales, se puede ver a una mujer que está utilizando una cinta de correr en el gimnasio, en modo running. La imagen fue grabada por las cámaras del recinto. Lo que sucede inmediatamente es que la joven se tropieza y cae sobre la máquina aún en marcha. Ante la imposibilidad de volverse a incorporar porque el dispositivo sigue funcionando a toda velocidad, decide sujetarse con las manos y sus brazos quedan totalmente estirados.

Caminadora o cinta de gimnasio. Fuente: Unsplash.com

Si bien la mujer intenta apoyar sus pies en los laterales de la caminadora del gimnasio, lo que ocurre es que la velocidad de la cinta hace que sus leggins terminen siendo arrastrados y, por lo tanto, queda en ropa interior. No solo que la persona queda en paños menores, sino también sufre un golpe en el rostro y en el hombro.

El video ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales y ha cosechado miles “Me gusta” y reproducciones. “Por estas cosas, dicen las madres:’ Usa siempre ropa interior decente por si te pasa un accidente’” , “Hasta que no le arrancó la calza, no la soltó la cinta”, “Pobre. Voy a entrenar más mis glúteos por si me pasa lo mismo”, “Por estas cosas, no voy al gim” y “Guerrera que dio todo, hasta la dignidad”, fueron algunas de las palabras desopilantes que escribieron lo internautas en el material publicado en Facebook y en Instagram.

Por el contrario, otras personas no se lo tomaron con gracia y empatizaron con la situación que pudo haber sido de gravedad y que, además, le puede haber provocado mucha vergüenza a la damnificada. También apuntaron contra la publicación de parte de los responsables del gimnasio, que decidieron hacer viral las tomas de las cámaras instaladas en el recinto. Los internautas dejaron comentarios como: “Ni malos los del gym”, “Ay, pobre mina” y “Ay no, pobre”.