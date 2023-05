VIDEO | Hermano del Canelo Álvarez explota contra jueces: "Están matando al boxeo con estos robos"

El último fin de semana de mayo se celebró una función de boxeo más en la ciudad de Tijuana donde el resultado final de la contienda estelar no fue del agrado para Rigoberto "Español" Álvarez, entrenador, exboxeador profesional y hermano mayor de Saúl "Canelo" Álvarez.

Christian Bacasegua se enfrentaba a Erick Omar López en una pelea pactada a diez asaltos y en peso Supermosca. La reyerta fue muy peleada y competitiva. El oriundo de Mexicali, Baja California, Bacasegua, dominó parte de la primera mitad del combate, pero la segunda parte del mismo fue del boxeador jalisciense (Erick López). El resultado fue para el cachanilla por decisión mayoritaria.

Esto no gustó a Rigoberto Álvarez y fue a pedir explicaciones al presidente de la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, Alberto Martínez, en donde el "Español" se vio y se dijo molesto por el dictamen de los jueces en turno.

"Ellos (boxeadores) pierden mucho, están matando al boxeo con estos robos que hacen, tenemos el mejor boxeo del mundo aquí del mundo, tiene que hablar con ellos (jueces) comisionado porque uno trabaja meses en una pelea y dejo de ver a mi familia por esto, yo no le quito el rival (Bacasegua) que peleó muy bien, pero no se vale que le den la pelea a él que no la ganó", dijo Álvarez.