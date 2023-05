VIDEO: ¡Ahhh, Medio Metro! Fan de Sonido Pirata da tremenda golpiza al bailarín

Medio Metro fue agredido por un fan mientras se encontraba tomándose fotos con sus seguidores, los hechos fueron narrados por medio de una transmisión en vivo de Facebook y fue ahí donde José Eduardo Rodríguez (nombre real del bailarín) relató lo sucedido. En compañía de su manager, ambos afirmaron sentirse muy enojados ya que ellos jamás han agredido a nadie y pidieron poner fin a las agresiones en su contra ya que ese fanatismo no está bien.

Con lentes oscuros y su característico traje, Medio Metro se encontraba a un costado de Gus (su manager) quien relató que mientras se encontraban en una convivencia con algunos de sus seguidores en un restaurante ubicado en Tulancingo, Hidalgo, un hombre golpeó al bailarín en la cara, lo que terminó mandándolo hasta el piso y dejándoles una mala impresión de las personas fanáticas de Sonido Pirata.

¿Quién agredió a Medio Metro?

Gus explica que Medio Metro estuvo aproximadamente tres horas tomándose fotos con los fans que lo reconocieron mientras que él se encontraba grabando algunos videos para crear contenido en sus redes sociales, en ese momento un fan se tomó una foto con el bailarín y al recibirla le dio un golpe directamente en el ojo mientras le gritaba “¡Traicionero!”; al percatarse de la agresión, el manager persiguió al atacante, pero fue muy tarde ya que éste se subió a un carro y “se peló”.

Visiblemente enojado y triste, el manager exigió a los fans de Sonido Pirata “controlar su fanatismo” porque piensa que no es justo que escale hasta llegar a una agresión física ya que podrían darle “un mal golpe” y llegar hasta quitarle la vida. Así mismo evidenció que los comentarios recibidos durante la transmisión ya que el odio hacia Medio Metro también se ha trasladado hacia el espacio virtual.

Ante estos comentarios y la agresión física, Medio Metro dijo que el odio hacia él debe terminar ya que él no se mete con nadie y jamás ha ofendido a ninguno de los seguidores de Sonido Pirata y lejos de agredir, él se encuentra dispuesto a ayudar a quien lo necesite y le gustaría “ser rico para apoyar a la gente, a los niños que están malitos y que ocupan el dinero”.

Exigen terminar con la violencia hacia Medio Metro

Después de explicar cómo fue que sucedió la agresión, Medio Metro y su manager explicaron que el bailarín no puede defenderse tan fácilmente y que su salida de Sonido Pirata no justifica la ola de violencia que ha tenido que vivir desde entonces. Medio Metro recalcó que este evento no se trata de ninguna estrategia para viralizarse nuevamente y en repetidas ocasiones pasó su dedo sobre el ojo visiblemente dañado para comprobar que no se trataba de ningún tipo de maquillaje. Para finalizar, afirmaron que a pesar de la agresión y el estado de salud del bailarín, continuarían con sus shows programados.

