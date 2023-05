Un joven que vendía globos se gradúa y presume título universitario en redes: “se burlaron de mí”

Un joven estudiante que trabajaba vendiendo globos, para poder financiar sus gastos escolares, logró graduarse de la universidad y se hizo viral tras presumir su título en redes sociales. Eduardo Chamé compartió el orgullo que sentía al haber logrado concluir su carrera profesional, pese a las dificultades económicas que lo obligaron a trabajar como “vendedor ambulante”.

Durante sus estudios, Eduardo Chamé, ahora egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), se dedicaba a vender globos en las calles de la entidad, para solventar sus gastos escolares. El joven compartió que fue objeto de burlas por el empleo que ejercía. Sin embargo, con el apoyo de su familia y amigos logró superar los obstáculos y concluir completar su carrera universitaria con éxito.

“El día hoy me siento muy feliz y quiero agradecer a mi Familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, el sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas”, expresó Eduardo en sus redes.