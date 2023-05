Así es por dentro un cine en Cuba: "Prometo nunca más quejarme de México", dicen usuarios

Mucha gente siente curiosidad por saber cómo es vivir en Cuba, un país que es una República Socialista de régimen unicameral con sistema de partido único, por lo que muchos creadores de contenido, ya sea nacionales o extranjeros muestran muchos aspectos de la vida cotidiana. En esta ocasión la tiktoker “@matrioshkacubana” se volvió viral luego de que mostró en su cuenta cómo es ir al cine.

Tienen una oferta muy desfasada con respecto a otros países del continente. Foto: Captura / @matrioshkacubana / TikTok.

En su clip se e que que para ser cuáles películas están en proyección se debe ver un mural en el que hay hojas impresas en blanco y negro con detalles de los filmes. Poco después enseñó que los boletos valen 5 pesos cubanos, 0.03 dólares o cerca de 50 centavos mexicanos, y sólo son un cuadro de papel con letras impresas.

Muchos se burlaron de las salas de cine en Cuba

La Influencer “@matrioshkacubana” también enseñó que la sala es un cuarto alargado, con sillas rústicas y un proyector que podría ser de uso casero en cualquier país de occidente, con un par de bocinas a sus lados. Muchos comentarios eran de sorpresa, pues todo parecía de hace muchísimos años atrás y algunos más se burlaron de la situación.

Aunque sí es muy barato ir. Foto: Captura / @matrioshkacubana / TikTok. v

“Parece como cuando te ponían una película en la escuela”, “Cuba quedó completamente en el pasado”, “O sea, no hay cartelera con películas actuales?”, “No me vuelvo a quejar de Cinemex”, “Y yo que me quejo de las salas en México”, fueron algunos de los comentarios en la publicación .

Las salas son muy pequeñas. Foto: Captura / @matrioshkacubana / TikTok.

Por lo que se ve en el clip y unos comentarios que hizo “@matrioshkacubana” se presume que acudió al complejo al que fue es el “Cine Camilo Cienfuegos”, en Santa Clara, que es la capital de la provincia central de Cuba de Villa Clara. Es conocida principalmente por sus monumentos de la revolución.

Y las pantallas también son reducidas. Foto: Captura / @matrioshkacubana / TikTok.

Los cubanos tienen mayo acceso a Internet

El internet llegó a Cuba a mediados de la década de 1990, aunque su acceso y uso se limitaba principalmente a instituciones gubernamentales y a un pequeño grupo de personas con conexiones internacionales. Durante muchos años, el acceso a internet en Cuba fue muy restringido y controlado por el gobierno, lo que limitaba la cantidad de información disponible y la libertad de expresión en línea. Sin embargo, en los últimos años ha habido algunos cambios significativos en la política de acceso a internet en Cuba, y cada vez más personas tienen acceso a la red mundial de información y comunicación, lo que ha hecho que cada vez tengan más presencia y se expresen en redes sociales.

