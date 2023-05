X-DATA presenta la nueva temporada de su podcast “Data Shot”

Con 10 capítulos donde se podrá aprender, de la mano de expertos, cómo crear estrategias propias que permitan a una empresa crecer y alcanzar el éxito, arrancó la tercera temporada de “Data Shot”, el podcast del laboratorio de análisis de datos, X-DATA. Esta nueva edición, además de escucharse en Spotify y Apple Podcast, se puede ver la parte de video en YouTube.

A diferencia de las primera dos temporadas -que ayudaron a conocer y entender los conceptos básicos de la industria de los datos-, en esta nueva la audiencia tendrá acceso a historias de éxito de las grandes empresas que han logrado ser líderes en sus sectores, como Microsoft, Trully y StatsBomb.

Entre los invitados a la nueva temporada de “Data Shot” se encuentra Wario Duckermann, CEO de Brita IA & Tiktoker, quien mencionó en entrevista que es muy afortunado al participar en el proyecto, porque le encanta llevar el mensaje de la inteligencia artificial y sus ventajas, además de las regulaciones que se deben de trabajar al respecto:

“Mucha gente, actualmente, está satanizando la Inteligencia Artificial de muchas formas, y la idea no es que genere un impacto negativo ante la sociedad, sino que la sociedad vea con buenos ojos cómo puede potencializar su profesión, cómo puede mejorar sus procesos, cómo puede mejorar su calidad de vida”, señaló el CEO.

Duckermann, además, mencionó que el podcast le permitió tener un foro donde expresarse y compartir sus conocimientos, ya que actualmente hay personas que hacen un mal uso de la información y comparten datos engañosos, lo cual es irresponsable.

Sobre el trabajo que ha desarrollado con X-DATA, Joaquín Colino, CEO de Troop, detalló que su experiencia ha sido sumamente gratificante. “Hoy día, la Data es importantísima, nosotros en Troop, al estar generando tantos contenidos de diferentes índoles, cuánto más podamos saber, cuánto más podamos analizar nuestra audiencia y saber lo que está escuchando, y lo que le está gustando, tenemos más oportunidades de generar una mejor estrategia”.

Analizan expertos regulación de datos

Durante la presentación oficial de la nueva temporada de “Data Shot”, celebrada el pasado jueves 25 de mayo en Troop Santa Fe, se realizó un panel donde se analizaron temas como la regulación de los datos; cómo afectan estos avances la seguridad y la privacidad de datos; y los desafíos legales y éticos. El evento estuvo moderado por Lilian Cuesta, Chief Communications Officer en X-DATA y conductora de “Data Shot”.



En el panel participaron diversos expertos en la materia, quienes coincidieron que en México deben de existir leyes que regulen el tema; así como campañas para que los usuarios tengan una cultura de datos y conozcan sus implicaciones al cederlos mientras utilizan aplicaciones o programas que los solicitan.



Paola Contreras, Business Applications Sales en Microsoft, mencionó durante su intervención que este tema también es corresponsabilidad del cliente, ya que la empresa tiene su parte ética y legal, pero a veces los usuarios no leen los avisos de privacidad y aceptan sin tomar en cuenta el uso que se le da a los datos. “Mucha gente no lee las políticas, las regulaciones, los avisos de privacidad y es importante que exista esa regulación en nuestro país. Sobre todo al desconocer este tema, ¿qué pasa? Algunas empresas aprovechan esa parte para poder obtener datos y creo que no es nada ético”.



“Aquí lo importante es ser responsable socialmente, tenemos que decirle a los usuarios para qué estoy utilizando estos datos, qué voy a hacer con estos datos, cuál va a ser la experiencia que voy a dar al usar estos datos, te voy a mejorar el servicio, te voy a recomendar contenido”, mencionó Wario Duckermann, CEO de Brita IA & Tiktoker.



A diferencia de México, donde no existen regulaciones, hay países que van avanzados, por ejemplo, España, donde se manejan reglamentos estrictos que se deben seguir incluso en el extranjero, por lo que se debe impulsar el mensaje de que la gente conozca sus derechos, agregó el directivo.

“Data Shot” es un podcast enfocado a la industria de datos y cómo estos impactan en las decisiones de las organizaciones que, al final, repercuten en la vida cotidiana. El primer capítulo de la temporada 3, titulado “Datos a favor de la inteligencia artificial”, donde la invitada es Paola Contreras, Business Applications Sales en Microsoft, ya está disponible en Spotify, Apple Podcast y Youtube.