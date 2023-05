Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 28 de mayo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este domingo 28 de mayo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Tiendes a ser muy explicativo sobre aquellos temas que te apasionas. Y lo eres en particular con las personas que te interesan de una manera romántica. A veces sucede que te enamoras del tono de tu voz, y no prestas la debida atención a quien tienes enfrente. Eso debe cambiar, o esta persona va a marcharse…

Este es un buen día para repetir esas situaciones en las que fracasaste, y salir airoso en esta ocasión. Debes forjarte como trabajador y como ente productivo, y esta es la manera de hacerlo. Demuestra que has aprendido de tus errores y no evadas estos problemas que en otras situaciones fueron tu derrota.

No puedes cambiar al mundo y a la gente, pero sí puedes cambiar tú. No te dejes avasallar por aquellos que se resisten a acompañarte en tu camino de desarrollo. Si tus amigos, tu familia o tu pareja no comparten tu necesidad de crecimiento, hazlo a solas. Con tu ejemplo comprenderán la importancia de lo que haces.

Consejo del día: Nada se pierde, todo se transforma, cuando se trata de cambiar. No temas invertir en ti mismo.

TAURO

La responsabilidad de este desencuentro no es tuya. No puedes gustarle a todo el mundo. Cada corazón es un enigma, y a veces ni siquiera uno mismo comprende sus razones. Si esa persona cambió de opinión, no hay nada que puedas hacer, sino seguir adelante. Pues allá, en el camino de la vida, habrá otros que te amen.

El dinero no se crea por arte de magia. La ganancia material tiene sus mecánicas y sus secretos, y ni siquiera todos los astros puedes hacer la tarea por ti. De modo que de pie y adelante: hay que dejar de esperar una solución mágica que no va a llegar. Toca trabajo y esfuerzo, pues el talento y la ambición ya los tienes.

Este día debes ir con cautela, pues las tendencias señalan que tu sensibilidad estará al tope. Pequeños estímulos pueden desatar tus emociones de manera violenta. Evita confrontaciones o dejarte llevar por la nostalgia. Es el tiempo de la mesura y del autocontrol, pues tu equilibrio espiritual es esencial.

Consejo del día: No respondas con alegría a esa llamada de tu expareja. No tiene buenas intenciones.

GÉMINIS

Esa persona que te gusta tiene muchos y diversos talentos. No debes tratar de competir con ninguno. No por el hecho de que puedas o no ganarle, pues no se trata de competir. Han sido puestos uno al lado del otro para que se ayuden y acompañen, para que se impulsen y animen a crecer.

Lo barato, sale caro, dicen. Y lo dice con probada experiencia. No reduzcas los costos de modo que baje la calidad de lo que ofreces, pues ese seria el final de tu negocio. Trata de encontrar con los involucrados un término medio en el que las demandas de recorte puedan satisfacerse en parte sin afectar la calidad del producto y de los servicios.

Otro día, y otro día desperdiciado. Tienes que enfrentar ese tren de pensamiento que tanto te afecta, y que solo te hace dar vueltas en un círculo vicioso, donde nada sucede y nada se consigue. Es hora de romper con el maleficio que tú mismo te has impuesto: hay que dar un paso firme fuera de esta zona de confort.

Consejo del día: Cuando una persona sea humillada frente a ti, no seas un espectador pasivo.

CÁNCER

La vida debe ser un crecimiento continuo. Y el amor debe ser parte de ese crecimiento. Por ello, la nueva relación que llegue a tu vida debe ser mejor que la anterior. No repitas patrones: si buscas a una persona que sea como tu pareja anterior, estarás demostrando que no aprendiste nada, que estás dispuesto a dar un paso atrás.

La herramienta más poderosa que tienes para remontar esta ola de negatividad es tu entusiasmo. Es una fuerza contagiosa que debe transmitirse a todos los miembros de tu equipo. Es la principal virtud que todos te reconocen, y es la mayor de tus fortalezas. De modo que ten fe en ti mismo, y ayuda los demás a que las tengas en sí mismos.

Hoy es un buen día para mirar hacia el futuro, y establecer mecanismos para que tengas un futuro más promisorio. Tu bienestar debe estar cubierto de manera económica, de modo que te garantices una atención ante cualquier eventualidad. Reserva una parte de tus ingresos para fin, por tu cuenta, a partir de hoy.

Consejo del día: Hasta aquellos que se equivocan merecen defenderse y te toca escucharlos hoy.

LEO

Este es un buen día para salir de dudas. Invita a esa persona a salir. Los astros no van a decirte si te dirá que sí o que no, y tampoco te dirán si será una buena cita o no. Lo que importa, ante todo, es que puedas ir con paso firme hacia adelante o veas hacia otro lado si esa puerta se va a cerrar definitivamente.

Es un buen día para que te replantees la necesidad de trabajar en equipo. Tu naturaleza te impele a dar las órdenes antes que recibirlas, pero eso es porque no comprendes la necesidad de trabajar en equipo, sumando tu talento más que imponiéndolo a los demás. Es un buen día para aprender el arte de ser un equipo.

No sueles llevarte por la nostalgia, y ese es un problema para ti, cuando, como hoy, te asaltan recuerdos con los que no sabes lidiar emocionalmente. No te reproches tomarte un momento para recuperar el aire y retomar fuerzas. No puedes hacer nada con el ayer, más que aprender de él.

Consejo del día: Tienes que aprender a dar segundas oportunidades, porque a ti, al igual que a todos, el Destino te las concede todo el tiempo.

VIRGO

Hoy debes salir por la noche, con el corazón hambriento y con el alma abierta. Este día los astros vislumbran un encuentro vital para ti una vez que se haya marchado el Sol. La influencia de la Luna será beneficiosa para que la semilla cunda entre ti y la persona más inesperada. No te quedas en casa.

Los rumores que han llegado a tu oído no son más que eso: rumores que tratan de hacerte perder pie ahora que al fin has levantado cabeza. Es hora de reconocer quién, dentro de tu organización y equipo, está apara ayudarte a subir las cuestas y quién, todo lo contrario, es un lastre y pura energía negativa.

La música puede ser una gran herramienta para ayudarte a librarte de esas tensiones que se convierten en un estrés que te mina. Sí, los astros saben que no te gusta bailar, y es por ello que te recomiendan que, unos minutos cada día, cortes con la jornada y te encierres a bailar y dejar salir a solas.

Consejo del día: Una sonrisa nos puede entregar el mundo y devolvernos la esperanza. No escatimes la tuya, que es necesaria.

LIBRA

Sientes que el amor no puede ser una de tus prioridades, y que buscarlo te aparta de temas más urgentes y necesarios. Sin embargo, te mientes a ti mismo. El amor es, desde luego, tu mayor prioridad. Es solo que has recibido algunos desengaños, pero no reniegues de lo que es verdaderamente importante.

Es peligroso confundir los negocios con las amistades, pues eso conduce a que los errores se solapen en nombre de los afectos, que no se exija entre los amigos aquello que se demanda a los compañeros de trabajo. Si insistes en trabajar con amigos, el éxito se basa en hacer respetar los límites del negocio.

Contener tus emociones es la salida más habitual que tienes ante la agresividad de los demás. Esta estrategia, sin embargo, te hace daño, y debes moderarla. No debes callarte por el miedo de causar incomodidad, pues es más importante tu salud emocional que dar una buena impresión ante los demás.

Consejo del día: No escatimes en gastos en lo que tiene que ver con tus afectos: este es un buen día para darles un poco más.

ESCORPIO

En muchos aspectos de la vida es bueno meter el acelerador, pero en el amor no. De manera que es mejor evitar las confrontaciones, las líneas rectas y entrar por las puertas entreabiertas. Este es un día en el que debes respetar los tiempos y los espacios de esa persona que te interesa. Habrá oportunidades para avanzar.

La humildad no es la mejor estrategia para vender y hacer negocios, pues las personas necesitan confianza para comprar y firmas acuerdos, y una persona tímida no les transmite esa confianza. Para que la gente confíe en lo que haces debes tener confianza en ti mismo, por encima de todo.

Tus sueños son una guía que pasas por alto con demasiada frecuencia, aunque te han demostrado en muchas ocasiones que contienen consejos y claves para apoyarte en las decisiones de tu día a día. De modo que hoy aplica las enseñanzas que el sueño de anoche te ha dejado. Es un mensaje del Destino.

Consejo del día: La compasión no es mala, ni siquiera la que sentimos por nosotros mismos, pues el mundo puede ser despiadado, y necesitamos todo el apoyo que sea posible. Ten compasión siempre que tu corazón lo demande.

SAGITARIO

Te sientes derrotado por tus últimas experiencias. Y hasta has dicho que vas a renunciar a amar y a ser amado. Que eso no es para ti. Por fortuna, no es la primera vez que lo haces y no será la última en que no cumplas los que has proclamado. No importa: todos tenemos derecho a la queja si nos han lastimado.

Hay que volverse un huracán, una fuerza de la naturaleza: es necesario que hoy tomes la ventaja por delante de tu competencia. Si les permites que te rebasen, los dejas en una situación en la que van a poder hacerse con una oportunidad que, en realidad, estaba destinada a ti. No des un solo paso atrás.

Hay que beber agua, mucha agua. No importa lo que hayan dicho sobre otras bebidas. El vino o el vodka: el agua es tu verdadera conexión con toda la Creación. A través de ellas recibes los minerales y las fuerzas magnéticas de corazón de la Tierra. Haz caso a lo que dicen los médicos.

Consejo del día: Nada se compara a esa persona, pero nada (tampoco) se compara a ti.

CAPRICORNIO

¿Cómo podrás reconocer al amor de tu vida? Hay muchos aspectos que, cuando llegue ante ti notarás y confirmarás tu primera impresión. El más importante, y lo que le hará totalmente compatible contigo, es la manera, natural y sensual, en que va a quedarle el color verde en cualquier estilo de ropa.

Hay que baja el ritmo, pues solo nos hace desgastar este ritmo incesante para dejar atrás a la competencia. No es tiempo para ganar ni para ir a la vanguardia, pues este es día en el que debes experimentar el goce de trabajar solo por trabajar. El deleite de ver todo aquello de lo que tu talento es capaz.

Ten paciencia en lo que se refiere a ese tratamiento. Los resultados (así te lo dijeron) van a tomar algún tiempo. Y, en todo caso, aunque no lo veas, tu cuerpo ya ha comenzado su proceso de recuperación. Más temprano de lo que crees, notarás (entonces sí) un cambio positivo, que te llenará de energía.

Consejo del día: Acepta cualquier invitación a perder el tiempo. Sin prisa, sin objetivo, sin apuestas. Eso es, también, parte de la vida y de vivir.

ACUARIO

Este es un día para parar un momento y preguntarte hasta dónde se debe llegar en la busca del amor. ¿Pasar por encima de prejuicios y de opiniones que te desagradan? Cuando no hay conexión, no hay manera de forzarla. De modo que, si debes retirarte, hay que hacerlo ahora, que todo apenas se vislumbra.

Aunque pueda ser doloroso y complicado, es mejor tener a los mejores como parte de tu equipo, pues tú eres alguien que ofrece lo mejor, con un alto nivel de compromiso y eficiencia. No es justo quedar rezagado por personas que no están a la altura. Es un buen momento para depurar y mejorar los resultados.

Este es un buen día para comenzar con un nuevo plan de ejercicios. Has llegado hasta dónde podías llegar con el anterior, y es preciso que llegues a nuevos estadios de tu bienestar. Es u hecho que necesitas ayuda profesional. De modo que busca a un experto o infórmate por tu cuenta para diseñarlo.

Consejo del día: Puede más un consejo a tiempo que una lamentación. Considera seguir los que te han dado.

PISCIS

Cada vez que piensas en esa persona, el mundo parece un mejor lugar. Esa es la señal que deseabas, y el gesto inequívoco de

Tienes que ir con tiento en esta ocasión. Esa sensación que tienes de estar ocupando el lugar de otra persona no es una fantasía, y es mejor que sigas a ese pálpito. La persona que deseas te usa, y llena contigo el hueco que dejo una relación anterior. El gran problema es que esa otra persona va a regresar…

Te preguntas si puedes pedir un aumento o una mejora en tus condiciones de trabajo. Los astros te responden que sí, y que es imprescindible, pues lo mereces. Disipa los temores de represalias, pues tus superiores y equipo saben que eres una persona indispensable. Tal vez la más indispensable de toda la organización.

No sabes cómo comenzar con un buen programa de ejercicios, aunque notas su necesidad en tu cuerpo. Eso hace que lo postergues y lo postergues. Hoy es un buen momento para dejar de lado los pretextos y comenzar de una vez. Es muy sencillo: sal a dar un paseo de al menos 15 minutos cada día.

Consejo del día: Cada uno de nosotros lleva máscaras, y esas máscaras son irrelevantes: lo que importa es lo que hay debajo de ellas.

