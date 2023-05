Ex Miss BumBum cerrará su cuenta de OnlyFans para "empezar de nuevo con Dios"

Andressa Urach, una ex Miss Bumbum de 35 años, sorprendió a todos sus fans al anunciar que abandonará su cuenta de OnlyFans y regresará a su fe religiosa, tras un conflicto legal fallido contra la Iglesia Universal del Reino de Dios. Urach se unió a esta iglesia en 2015 y en noviembre de 2020 presentó una demanda contra la misma.

Su decisión fue un poco controversial. Foto: Especial.

Aseguró que fue manipulada y engañada con promesas de soluciones espirituales, llevándola a donar cerca de 2 millones de reales brasileños, lo que resultó en una pérdida desenfrenada de sus bienes. Además, solicitó que la iglesia le proporcionara una pensión mensual de 12 mil reales hasta que se resolviera el caso. Sin embargo, el juez falló en su contra y la obligó a pagar 14 mil reales a los abogados de la iglesia.

Andressa Urach en OnlyFans

A pesar de su derrota legal, Urach, con 3 millones de seguidores en redes sociales, anunció que se sentía llamada por Dios a abandonar su cuenta de OnlyFans, un sitio de contenido para adultos. En un emotivo video de Youtube, compartió: "Acabo de eliminar mi cuenta de OnlyFans. Tomé esta decisión porque Dios me ha molestado con muchas cosas y sé que si muero, no me llevaré nada conmigo. Empiezo de nuevo con Dios".

Andressa, de 35 años, ahora se dedicará a sus múltiples negocios. Foto: @andressaurachoficial / Instagram.

Reconoció que la plataforma le había permitido ganar "dinero fácil", pero agregó que esa ganancia representaba un dolor para su alma. Agradece a sus seguidores por su apoyo y se refiere a ellos como "gente de Dios". La decisión de Urach marca un punto de inflexión en su vida y una nueva oportunidad para reiniciar su camino con Dios.

No es la primera vez que se vuelve notica a nivel mundial. En 2014, Andressa fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Concepción, en Porto Alegre, tras tratamiento estético que salió mal y la dejó en un estado grave.

¿Por qué perdió el juicio?

El Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul rechazó su apelación el mes pasado, considerando que Urach tiene un patrimonio declarado de 900 mil reales brasileños. "Además, es un hecho público y notorio que Andressa es una persona pública, escritora, modelo, presentadora de televisión y tiene un canal de YouTube con muchos suscriptores, así como un perfil público en Instagram con muchos seguidores, una plataforma en la que incluso impulsa las ventas, propias (libros y colección de ropa, etc) y de terceros", según documentó el diario Daily Star.

"Gracias por estar aquí, conmigo, muchas gracias, porque sé que hay gente que realmente me apoya, gente con un corazón hermoso, gente de Dios, gente que, aunque estaba loca, nunca me dejó", concluyó Andressa.