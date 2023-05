Mujer en Dubái se viraliza tras revelar qué es lo peor de tener un esposo millonario: "Solo compra oro de 24 kilates"

Una usuaria de TikTok se ha vuelto viral en la plataforma debido a que decidió revelar "cuál es la peor parte de estar casada con un millonario". Linda Andrade, con más de medio millón de seguidores, mostró su experiencia de vivir con un esposo bastante adinerado en Dubai.

La historia de Linda, incluso ya ha alcanzado los titulares de algunos medios, pues su contenido se viralizó después de compartir las desventajas de que vive día con día al estar casada con un hombre millonario. Mediante un video compartido en TikTok, la cibernauta contó que entre las cosas negativas están que, "Nunca me deja conducir", "Llama 20 veces al día", "No me permite cocinar", "Solo compra marcas caras" y "Cada vez que peleamos, solo compra oro de 24 quilates".

Aseguró que pasa una vida bastante ocupada viajando

Pero cuando compartió el clip, el video generó expectativa entre los internautas, por lo que la joven quiso publicar una segunda parte de las desventajas de estar casada con un millonario. En esta parte dos, dijo que "Siempre tener que lucir perfecta", "Demasiada comida", "Las mujeres quieren a mi esposo", "Recibo demasiados regalos", "Los constantes viajes son agotadores" y "Las comidas siempre son un espectáculo".

Ama de casa en Dubai

La sinceridad de Linda Andrade ha causado revuelo en redes sociales, pues en sus distintos perfiles se define como "ama de casa en Dubai", aunque a comparación con las características que este trabajo implica en otras partes del mundo, no está nada cerca de compararse, pues la cibernauta pasa la mayor parte de su tiempo viajando, de compras y comiendo en los restaurantes más lujosos del mundo.

En las publicaciones compartidas en TikTok, muestra sus lujosos bolsos de Chanel, sus exuberantes zapatos de Saint Laurent, relojes Rolex y Tiffany. Pero no solo eso, su marido originario de uno de los países más adinerados del mundo, le regala constantemente joyas valuadas en cifras bastante altas.

Entre sus pasatiempos está comprar bolsos caros

Andrade también muestra "cuáles son los hobbies de una esposa millonaria", y entre ellos se encuentran acudir a realizarse procedimientos estéticos para cuidar su piel, "conocer nuevos lugares", "comprar vestidos nuevos", "comprar joyería y diamantes nuevos", "comprar bolsos Chanel y Hermes", "Ir a lujosos teatros", "cuidar su cabello y uñas en el salón", entre otros gustos para nada sencillos.

"Los problemas que quisiera tener"

Los videos de Linda generaron una ola de comentarios en la plataforma, decenas de cibernautas reaccionaron al polémico clip de la mujer tras conocer los desafortunados problemas que experimenta la mujer día con días tras vivir con el millonario. Esto fue lo que dijeron algunos usuarios:

"¿No tendrá un hermano, un primo? Diositoooo yaaa cuando me toca a mi".

"Préstamelo un rato y ve a descansar".

"Que vida tan difícil amiga, yo la vivo por ti".