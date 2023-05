VIDEO | “¡Don Goyo, ya párale de fumar!”: Lanzan la cumbia del volcán Popocatépetl

El humor de los mexicanos siempre sale a relucir en los momentos más fuertes, pero además también destaca su creatividad para musicalizar cualquier situación. Esta vez, el protagonista fue el volcán Popocatépetl que ante el furor que ha mostrado en los últimos días, le compusieron una cumbia para ver si así se apacigua.

La "Cumbia de Don Goyo", ya está sonando por todo México, sobre todo en calles de Puebla, donde los habitantes ya han realizado todo tipo de ofrendas y rituales para pedirle al volcán que no se enoje y esté tranquilo, sin embargo, los creadores de este tema esperan que con esta composición el volcán "pare de fumar".

La canción fue creada por Grupo Cumbia Nova y ya se está haciendo viral a pesar de que sus creadores solo subieron una parte del sencillo a través de su canal de YouTube, por lo que invitan a las personas a que los sigan en la plataforma de Spotify para escuchar la versión completa. Sin embargo, la canción tuvo tanto éxito que horas después la agrupación publicó un video con toda la letra.

"Esto es para que te relajes"

Sin embargo, con lo que se escucha en el clip, ha sido suficiente para que internautas viralicen la canción, pues debido a sus rimas pegajosas, más de una persona ya tiene las estrofas de la cumbia cantándolas en la mente, las cuales dicen así:

"Esto es para que te relajes, ándale mi Goyo relájate un poco, enojadito no tienes que estar, toda la cenizas se metan en mis ojos y todo el día me hacen llorar".

"Ya no me dejas lavar la mamalona y ni hasta mi ropa me dejas limpiar, toda mi ropa bien llena de polvo, ya ni a las rucas me dejas ligar"

"Ay Don Goyo ya parale de fumar... Ay Don Goyo...".

El video de "Don Goyo" ya tiene miles de reproducciones y por su puesto cibernautas no han perdido la oportunidad de reaccionar al sencillo, el cual señalaron sí podría servir para calmar la furia del volcán, mientras que otros usuarios señalaron que la cumbia "está muy buena para bailar".