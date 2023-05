Naim Darrechi, novio de Yeri Mua, dice que a las mujeres con vello en las axilas: “hay que exterminarlas a todas”

Los influencers iniciaron su relación a finales de marzo de este año. Instagram @naimdarrechi

Yery Mua es una de las influencers más controversiales por sus singulares declaraciones que le han ocasionado duras críticas en redes sociales, así como por sus polémicas parejas con quienes muchas veces ha terminado en pleito. Entre los novios que ha tenido la joven veracruzana resaltan Brian Villegas, mejor conocido como “Paponas”; Aaron Mercury; y, Naim Darrechi.

Yeri Mua y Naim Darrechi han sido fuertemente criticado, pues el creador de contenido para Only Fans tiene una presunta denuncia de acoso y abuso sexual en su contra; sin embargo, esto parece no importarle a la joven de 20 años de edad. El novio de la también llamada “Bratz Jarocha” ha generado disgusto entre los seguidores de la veracruzana, pues aseguran que el influencer español es una persona “tóxica”.

El novio de la “Bratz Jarocha” ha generado disgusto entre los seguidores de la veracruzana. Foto: FB Yeri Mua

En días recientes, Naim Darrechi generó polémica luego de comentar durante un live de Yeri Mua que tiene la fantasía de atropellar a “una mujer gorda”. “Uy, si me pasa alguien lo atropello. Tengo ganas de atropellar a alguien, tengo un fetiche. Si se me paran adelante me cumplen la fantasía. Una gorda tengo ganas de atropellar”, dijo.

El novio de la influencer volvió a hacer comentarios despectivos hacia las mujeres con vello en las axilas. Durante un live de la “Bratz veracruzana” en el que aparece poniéndose desodorante, ella asegura que respeta a las mujeres que prefieren no rasurarse; incluso cuenta que una de sus amigas usa “la axila peluda.

Tras lo expresado por Yeri Mua, Naim se acercó a ella y le dijo: Hay que exterminarlas a todas".

El desagradable comentario molestó a la influencer, quien lo sentenció a no volver a hacer ese tipo de comentarios. “Deja de decir mam*das o te voy a agarrar a v*rgazos", le dijo enojada. Tales expresiones de Naim Darrechi causaron la molestia de los internautas, quienes emitieron sus opiniones al respecto, incluso, muchos afirmaron que Nain es la peor pareja que ha tenido Yer Muai.