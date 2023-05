María Carrera crea rimas que salvan vidas para darse a conocer como "Cuch" en la música

Desde pequeña, la música estuvo presente en la vida de María Carrera, pero fue hace 10 años cuando la joven comenzó a involucrarse activamente en este sector, en el que es mejor conocida como “Cuch”. “Escuché música toda mi vida, como todo el mundo”, cuenta en entrevista la cantante y compositora.

Para “Cuch” la música le dio “las ganas de vivir” en un momento de su vida en el que atravesaba por diversos temas de salud mental, como depresión y ansiedad. “Escuchando una canción de uno de mis artistas favoritos que es Eminem, la adapté perfecto a mi situación, como que todo encajaba y ese día me dejé de sentir sola”.

Es este mensaje el que la cantante busca transmitir a través de sus canciones. “'No estás solo, estás conmigo, estás acompañado'”, es como decir ‘no tienes porqué sentir que te vuelves loco, ni sentirte solo, ni sentirte que no puedes pedir ayuda'”.

SU SONIDO

A pesar de que, desde sus inicios en la industria, “Cuch” ha explorado diversos géneros musicales como la balada, bachata y flamenco, entre otros, sus canciones “siempre van a tener esas partes aceleradas que se interpretan como rap”, género que siempre le ha gustado.

“Me encantan las partes aceleradas (porque) entre más rápido interpretas, más espacio tienes para contar una historia. Yo hablo mucho, entonces siento que tengo que empacar en una rola toda una historia y la manera más fácil de hacerlo es con rap”, puntualizó.

Y es que es justo la composición el factor que la cantante considera es su punto fuerte. “Siempre se me dio escribir muy fácil, es mi fuerte”, por lo que el escribir sus canciones no significó ninguna dificultad, contrariamente, los retos fueron, en primer lugar, sincerarse consigo misma a través de su música, es decir, “escribir lo que sientes y cómo lo sientes”. “En lo que sí se me dificultó fue ser franca. Sacar a la rola del clóset y decir ‘si yo no voy a vivir en la mentira y en el escondite, esa rola tampoco”.

El segundo reto al que se ha enfrentado es a defender sus canciones e ideas tal cual son. “Defender esas partes de las canciones es un reto muy fuerte, porque para mí, como ya dije antes, todo está en el mensaje que se transmite en la rola y si yo escribí la rola es porque la historia está completa con todas las partes que la componen”.

Por último, la compositora envió un mensaje a quienes escuchen "Insomnio", su más reciente sencillo.

“Me encantaría que si la pudieron adecuar a la enfermedad de salud mental de su preferencia, me gustaría oír historias, si alguien se identificó con la rola o interpretó algún verso de cierta forma, díganmelo”.

"Insomnio", su más reciente sencillo “es una canción que toca la desesperación desde una derrota".

Desde los 10 años incursionó en la música.

