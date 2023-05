Marcela Cuevas apoya a niñas y niños con cáncer con su venta en "Mi clóset"

“Mi clóset” es una venta de ropa con causa a beneficio de niñas y niños con cáncer que celebra su tercera edición este 25, 26 y 27 de mayo en el Salón Polanco del Hotel Presidente Intercontinental. Marcela Cuevas, creadora de este proyecto, nos contó que desde chica, por enseñanza de sus padres, busca ayudar a los demás.

“Todo tiene un fondo bastante profundo, yo tengo esta parte muy arraigada en mi vida, de querer hacer algo por alguien más”, confesó Marcela, quien hoy en día busca inculcar en sus hijos esos valores. Asimismo, nos dijo que ha sufrido de experiencias con esta enfermedad.

“Mi hermano tuvo cáncer de Hodgkin etapa cuatro, a sus 40 años. El pronóstico no era bueno y pues no sabíamos qué iba a pasar, y gracias a Dios aquí está y está bien. Pero me sensibilizó muchísimo estar a su lado, entender cómo iba viviendo todo este proceso y lo que él iba sintiendo, me cambió la perspectiva de la vida, de entender qué es lo que es importante”, unos años después Marcela también padeció cáncer, “uno se siente muy ajeno a esto. Dices, ‘yo soy joven, estoy sana y a mí no me va a pasar’. Quisiera invitar a las personas a que se sensibilicen y que no se esperen a que le pase a alguien cercano o a ellos mismos para ayudar al que lo necesita. Es inconcebible que un niño por no tener recursos pierda la vida”.

Marcela nos contó que, al hacer una limpieza de ropa, y encontrar amigas en la misma situación, se dio cuenta de qué podía llevarla más allá de sólo donarla, para darle una nueva vida y ayudar a más personas. Cada año distintas celebridades se suman a la causa para donar ropa en buen estado y todo lo recaudado va a Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.

VENTA

La ropa que podremos encontrar está en perfecto estado, para hombres y mujeres y de todas las tallas. Es una manera de ayudar a otros y al planeta.

Irina Baeva, Andrea Legarreta, Daniela Magún, Ana Claudia Talancón, Issabela Camil, Aleks Syntek, Benny Ibarra, y más, son parte de esta edición.

La entrada es libre los tres días (25, 26 y 27 de mayo) en el Salón Polanco del Hotel Presidente Intercontinental, de 10:00 am a 5:00 pm.

1ª causa de muerte por enfermedad en niños y niñas de 4 a 14 años.

15 millones es lo que cuesta un trasplante de médula ósea.

Por Ailedd Menduet

Foto: JDS Agencia

MAAZ