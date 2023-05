La bella exsoldado que renunció a todo para ser chofer de camión y ahora triunfa en OnlyFans

Nicolle, una joven de Reino Unido, se ha vuelto tendencia luego de revelar que además de ser influencer se dedica a ser camionera en la localidad de Sunderland. Conocida como "Trucker Baddie", esta valiente mujer ha superado barreras y comentarios misóginos para prosperar en un campo dominado por los hombres. Constantemente manda el mensaje de que las mujeres pueden y deben solicitar empleos en este sector.

También es creadora de contenido para OnlyFans. Foto: Especial.

Con una personalidad forjada tras siete años de servicio en el ejército, Nicolle se adentró en el mundo del transporte a sugerencia de su novio Ben, también camionero. Con 28 años y sin cualificación alguna en el campo, decidió aventurarse y al poco tiempo obtuvo su licencia para conducir camiones. Este acto cambió por completo su vida.

Nicolle la rompe en Instagram y TikTok

Ahora, con más de 154 mil seguidores en TikTok y más de 23 mil en Instagram, Nicolle se siente en la obligación de incentivar a más mujeres jóvenes a entrar en este campo. Sin embargo, es realista: "Hay hombres que me siguen, que me hacen vídeos y fotos sin preguntar. También he recibido comentarios de 'qué haces, es un trabajo de hombres'", confiesa. Pero nada de esto parece desanimarla.

En la actualidad no necesita manejar por dinero, pero lo hace porque le gusta. Foto: Especial.

Al principio, contó, el trabajo le resultó desafiante. El manejo de un remolque le era ajeno, pero rápidamente se "enamoró" de ello. Mencionó que le encanta la libertad de estar en la carretera, de recorrer los paisajes, de estar en su propio mundo era irresistible. Su novio Ben compartía esa pasión. Tras su creciente popularidad en Instagram como mujer camionera, la pareja decidió innovar. y se unieron a la plataforma OnlyFans, en un intento de obtener mayores recursos y así equilibrar mejor su vida laboral y familiar, según documentó el diario The Daily Star.

Le gusta manejar por carreteras. Foto: Especial.

No ha dejado de conducir

Ben, quien conoció a Nicolle a través de Tinder hace ocho años, mencionó en una entrevista: "Nicolle encontró su nicho como chica camionera que también hace OnlyFans, ya que las chicas que conducen camiones reciben mucha atención".

A pesar de su éxito como creadora de contenido, Nicolle no ha perdido su amor por la conducción de camiones. Aunque no lo necesita económicamente, continúa en el trabajo para una agencia y conduce camiones de manera esporádica. Ama la libertad que le brinda su nuevo trabajo, pero le encanta también salir a la carretera.