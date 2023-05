Dejó su trabajo para irse a vivir en medio de la jungla, ahora tiene una vida de ensueño

El californiano Robert Breton, de 35 años, optó por un cambio de vida drástico en 2020, alejándose de su trabajo de cajero y de las atareadas urbes del norte de California. Su objetivo: desconectar de la realidad acelerada y recuperar el contacto perdido con la naturaleza. Ahora vive en medio de la jungla en Hawái y documenta cómo es su vida por medio de TikTok y YouTube.

El primer paso fue adquirir un cuarto de acre de terreno por un valor de 29 mil 850 dólares. Este rincón en la naturaleza sería el lienzo en blanco donde daría vida a su hogar de ensueño, una casa en un árbol de 60 metros cuadrados y dos plantas que él mismo construyó durante dos años.

¿Cómo vivir en medio de la nada?

Su hogar se levanta a 1.6 metros del suelo y dispone de un cómodo dormitorio, un sillón, estanterías para almacenamiento y un funcional mini frigorífico. También tiene un ingenioso sistema para recoger el agua de lluvia, almacenada en un depósito de mil 100 litros, que posteriormente es filtrada para su uso en el hogar.

El interior de su casa está muy bien equipado. Foto: Especial.

Robert, en su deseo de integrarse en la naturaleza y cohabitar con la flora y fauna hawaianas, se ganó el apodo de "Tarzán". Su nuevo estilo de vida se ha convertido en su pasión y su medio de subsistencia, gracias a su empresa de suplementos y su presencia en redes sociales.

Muchos quisieran tener su estilo de vida. Foto: Especial.

A pesar de su vida apartada, no carece de comodidades modernas, todas ellas alimentadas por energía solar gracias a dos paneles instalados en la casa. Este sistema proporciona 400 vatios, suficientes para el funcionamiento de su computadora, televisión y otros electrodomésticos. Para mantenerse conectado, paga 25 dólares mensuales por un router wifi 4G, según documentó The New York Post.

Él siembra su comida

Robert ha creado dos espacios adicionales en su propiedad: un invernadero y un baño orgánico. En el primero cultiva sus propias hortalizas y frutas, recurriendo al pueblo más cercano solo para adquirir cereales y otros complementos alimentarios. El segundo es un espacio de aseo al aire libre que aprovecha la lluvia recogida.

Está muy contento con la vida que tiene. Foto: Especial.

Esta alternativa de vida ha atraído a numerosos seguidores, quienes expresan su admiración y deseo de seguir sus pasos. Robert ha logrado crear un oasis personal, un rincón para desconectar del estrés urbano y reencontrarse con lo esencial, inspirando a muchos a explorar sus propias versiones de vida fuera de la red.