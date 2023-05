Decodificación del acto de invitar a una persona a un evento

Mi querido lector, ahora que estoy en mood momzilla (favor de leer el artículo destinado a este término), deseo tocar un punto muy importante, cómo se debe cancelar cuando uno no va a asistir a una boda. Y tengo que aceptarlo, hasta que no lo vives, siendo tú el anfitrión, no es lo mismo. Para mí existen tres categorías de personas:

1. Las que responden la invitación en tiempo y forma, con honestidad. Estas para mí merecen un lugar especial en el paraíso terrenal. Hacen tu vida mucho más fácil.

2. Las que cancelan casi de último momento. Dependiendo cuál es la excusa lo entiendes, tu evento no es lo más importante en la vida de los demás, aunque así lo quisieras. Casi quieres ahorcarlas porque te deshacen todo tu esquema de planeación. Tienes que volver a hacer tus mesas. Es más trabajo. Seguramente ya no puedes invitar a nadie más y ya tienes pagados sus lugares. Pero al final se agradece que te avisen.

3. Las que de plano no llegan habiendo confirmado. A excepción de que tuvieran una verdadera emergencia, que ahí sí y recalco: SE VALE. Una enfermedad, una muerte, un accidente, un viaje de trabajo, un evento familiar. Son cosas que se tienen que atender. Pero las que no llegan por desidia. Esas personas, en mi opinión, merecen un lugar especial en el infierno. El confirmar a un evento tan íntimo (aunque sea de muchas personas) como una boda y no llegar sin avisar, es una falta total de educación. Es no tener consideración alguna por las personas que te invitaron, que dejaron de invitar a otros por invitarte a ti, que pagaron porque tú estés ahí con ellos, que pensaron en ti. Es dar un desaire.

¿Qué sentimientos hay detrás de una cancelación a un evento tuyo? ¿Por qué molesta tanto que nos cancelen? Dolor, tristeza y coraje. Aunque no quieras, se toma personal. Sientes que te rechazaron a ti, aunque en verdad nada tiene que ver contigo. Sientes que no te dieron la importancia como para hacer el esfuerzo de estar contigo en un momento importante para ti. El darnos cuenta de que no somos prioridad. Que no actúan como quizás lo haríamos nosotros, que no somos tan importantes en la vida de ellos como creíamos.

Tengo que confesar aquí, que hace muchos años queridísimo lector, yo fui de esas personas que tacho de maleducadas. No fui a la boda de una de mis mejores amigas. Quizá por eso juzgo tan duro, porque aun no me lo perdono, aunque ella ya me perdonó. El día de su boda, era el cumpleaños de mi esposo, yo estaba recién casada, le hice una comida y se me pasaron las copas, a tal grado que me quedé dormida y desperté al día siguiente cuando todo ya había terminado. Obviamente con un remordimiento y cruda moral que hasta hoy me persigue. Y lo peor es que ella me perdonó. Eso me hizo sentir peor todavía. Quiero que sepas que desde ese día no le falto a ningún evento o celebración, ¡y ya pasaron 30 años y tres hijos!

A lo que voy con todo esto es que uno no sabe todo el esfuerzo que hay detrás de la planeación de un evento como una boda, con el cariño y emoción que la gente nos invita y cuenta con nosotros. Debemos pensar más en eso a la hora de que respondemos una invitación y cumplir con lo que ahí decimos. Este tipo de comportamientos nuestros es lo que construye nuestra famosa reputación. Construir una reputación intachable debe ser tu capricho millonario.

POR BRENDA JAET

MAAZ