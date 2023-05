Una joven renuncia en su primer día de trabajo porque implicaba 8 horas de su tiempo

“Hoy dejé mi trabajo, el mismo día que lo empecé”: cuenta la Tiktoker . Especial

En redes sociales circulan muchos videos que se vuelven virales por la polémica que causan algunas publicaciones compartidas por los internautas; los temas que abordan van desde animalitos tiernos, abuelitas que se ponen felices al tener por primera vez una fiesta de cumpleaños, mujeres golpeándose, personas infieles que son sorprendidas por sus respectivas parejas, hasta las más originales peticiones de matrimonio, entre muchos otros.

El caso de esta joven no fue la excepción, pues decidió renunciar en su primer día de trabajo, porque implicaba 8 horas de su tiempo. La usuaria @croissantwoman publicó un video en el que explica los motivos por los que tomó tan radical determinación. “Hoy dejé mi trabajo, el mismo día que lo empecé”, dijo.

La joven canadiense expresó su inconformidad por recibir un "salario mínimo". Foto: Captura TikTok @croissantwoman

En su cuenta de TikTok, cuya publicación se hizo viral, la chica contó que había obtenido un trabajo en un comercio, para el cual tuvo que asistir a una entrevista previa. Hasta ese momento, los jefes le habían dicho que sus tareas sólo incluían el área de ventas; sin embargo, los primeros disgustos aparecieron cuando, ya en horario laboral, le pidieron que hiciera algunas tareas extras que no mencionaron previo a la contratación.

Aunado a que recibiría un sueldo mínimo, pero como estaba buscando su primer trabajo, le pareció bien. “No representaba mucho dinero, pero era un trabajo. Así que entré al local y una señora me capacitó. Era muy simpática, me abrió la puerta y comenzó a enseñarme a manejar la tienda”, asegura la joven.

Sin embargo, cuando le explicaron las tareas extras (checar el correo electrónico de la tienda, enviar paquetes de pedidos web, etcétera), la joven decidió renunciar. “Me estaban pagando el salario básico cuando tendría que cobrar como mínimo uno o dos dólares más por hora, por hacer todo eso”, detalló.

La chica puntualizó que odiaba renunciar, sobre en un primer de trabajo. “Odio renunciar, no soy de las personas que renuncian. Pero en el auto pensé: ‘Nunca más quiero volver allí’. Y no es que le tire odio a la empresa, creo que todo el mundo que conocí ahí resultó muy agradable, pero ¿cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran el salario mínimo, el salario mínimo”, expresó.