Nadie los soporta, estos signos interrumpen, hablan sin parar y no escuchan a los demás, según reflexiona la astrología oriental

Según la astrología oriental, a estos signos les cuesta mantenerse ecuánimes con los demás astros si se trata de escuchar sin interrumpir y respetar los puntos de vista que en algunas ocasiones no son similares a los suyos. Estos signos tratan de imponerse con fuertes argumentos o con mañas que después de un tiempo se vuelven algo pesado para mantener una relación profesional o sentimental.

La fuerza y carácter de estos signos de tierra hace que se mantengan firmes en sus argumentos y traten de cambiar los puntos de vista de los demás para poder sentirse realizados. Pero en muchas ocasiones, si no tienen la atención total, tienden a interrumpir, hablar, hablar y hablar hasta cansar a los demás, que en muchas ocasiones terminan cediendo a su discurso.

Estos signos interrumpen y hablan sin parar

Capricornio: Fuerte, de personalidad recia. Este signo tiende a usar su astucia mental para convencer a las personas que sus palabras son casi ley, por lo que se debe seguir a ciegas. Su protagonismo ante situaciones laborales tiende a meterlo en problemas por no querer hacer equipo o recibir ideas diferentes que podrían servir para resolver un problema en la oficina. En temas personales, su fascinación por controlar los entornos los vuelve gente perfeccionista que tiende a criticar las acciones de los demás sin darse cuenta de que llega a ser grosero.

Virgo: Otro signo de tierra que se muestra imponente a sus ideas y formas de trabajar. Su forma tan metódica de realizar su profesión le pesa cuando sus compañeros no mantienen su ritmo, por lo que termina interrumpiendo o realizando ella misma el trabajo. Esta acción termina generando un cierto fastidio con el grupo al no bajar sus revoluciones para resolver de otras maneras, tal vez más eficientes, situaciones en el trabajo o en una relación de pareja.

Su forma tan astuta y rápida de pensar le juega una mala pasada al interrumpir un diálogo y creer que tienen la respuesta correcta y al no coincidir con su interlocutor, termina por ignorar o simplemente cambiar la charla o distraerse con otros temas que para ellos serían más importantes.

Este problema de no entender y escuchar a los demás es un enorme causante para que estos signos rompan relaciones, amistades o tratos de trabajo. Su enorme ego mental y gran boca los tiene sometidos a ellos mismos por no medirse y no considerar a los demás, y en muchas ocasiones quedan solos o con poca gente a su lado que los adore como son.

