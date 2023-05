La suerte está de nuestro lado, el universo escucha lo que sentimos y nos da la oportunidad de lograr todo aquello que deseamos y para lo que nos hemos estado preparando desde hace tiempo. Por eso la astróloga venezolana Mia Astral nos explica tres cosas que marcarán nuestra vida esta semana que va del 22 al 26 de mayo. No dejes que nada te sorprenda y revisa lo que el cosmos tiene preparado para ti.

Esta semana la energía está en alza con la Gran cuadratura fija y Marte en Leo en ella impulsándonos a mover montañas y retomar el volante de nuestras vidas. Además empieza a bajar hacia el fin de semana que Saturno en Piscis nos recuerda qué hay cosas que atender y terminar antes de movernos a todo lo nuevo que queremos.



Esta semana el Sol entra en géminis. Foto: Pixabay

3 eventos del cosmos que cambiarán tu vida del 23 al 26 de mayo

Cuadratura fija sigue, es un periodo donde queremos mantener nuestra posición, no ceder, así que podríamos estar un poco tercos. Pero aprovechemos para poner en pie nuestras intenciones.

El Sol ha entrado en géminis, es una energía mutable de conversar, le quita un poco el exceso a la energía fija.

Fin de semana de mucha energía de tomar responsabilidad, sobre todo has un presupuesto para salir y no gastes de más, pues si no el domingo te estarás reprochando.

