De ser la Power Ranger amarilla a modelo de OnlyFans y bailarina, esta es la historia de Monica May

Monica May, reconocida por su papel como "Elizabeth 'Z' Delgado" en “Power Rangers Super Patrulla Delta” (2005), tomó un notable cambio de dirección en su carrera. La actriz, recordada por millones de niños y jóvenes, ha dejado el mundo televisivo para emorender en la plataforma OnlyFans y dedicarse al entretenimiento para adultos, así como a la danza burlesque. Luego de que su historia se diera a conocer en redes sociales, se volvió viral.

Muchos si recuerdan su actuación como Ranger. Foto: @missmayburlesque / Instagram.

Ahora es conocida por sorprender a sus seguidores en Instagram. Ahora sorprende a sus miles de seguidores con atrevidos atuendos. Había cobrado mucha fama con ese tipo de contenidos, pero sumó más cuando se supo que encarnó a la “Ranger” amarilla. En una de sus últimas publicaciones posó con lencería de encaje.

¿Por qué se unió a OnlyFans?

Monica ha hablado abiertamente sobre su decisión de unirse a OnlyFans. Según el medio PopCulture, la actriz admitió que fue una elección difícil, pero necesaria para su supervivencia. Considera que la plataforma le ha brindado la oportunidad de ser ella misma, de tener el control de su vida y su cuerpo.

Aún abraza a su antigua personaje. Foto: @missmayburlesque / Instagram.

En entrevista con el medio Newsweek, May reiteró que a pesar de la controversia que pueda generar el contenido para adultos, es su cuerpo y es su elección lo que hace con él. En redes sociales sus fans le han mandado mensajes de apoyo y solidaridad, aunque también ha recibido críticas, pero parece no darles importancia.

¿Cuál fue el último papel de Monica May?

Su último papel en la actuación fue en 2020 en la película "Acrylic", donde interpretó a Monique. Aunque se le recuerda principalmente por “Power Rangers”, también ha tenido participaciones en populares producciones como “The Suite Life of Zack and Cody” y la película para televisión “Fitz and Slade”.

Hoy, Monica May continúa deslumbrando y sorprendiendo a sus seguidores, mostrándose como una mujer fuerte, independiente y dueña de su propia historia. Sus seguidores mencionaron que la apoyaran incluso si decidiera volver a la actuación.