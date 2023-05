Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 22 al 26 de mayo, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 22 al 26 de mayo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

Esta semana las personas de Aries deberán tomar decisiones difíciles con respecto a su futuro laboral. Desde hace meses que estás trabajando arduamente y dando lo mejor de ti en tu empleo. No obstante, te desalienta ver que ninguno de tus superiores parece notarlo.

Lo que sucede es que en tu lugar de trabajo se están produciendo problemas muy urgentes que impiden que tus jefes tengan tiempo de fijarse en nada más que en resolverlos.

Has esperado mucho y ya has comprobado que las cosas no cambian. Es hora de que hagas algo para lograr que cambien. Los astros te aconsejan que, poco a poco, comiences a buscar otros lugares que puedan interesarte para desarrollarte profesionalmente.

En el terreno de las finanzas y los negocios, las personas de este signo deberán ser excesivamente prudentes durante los próximos días. Sueñas con llevar a cabo un emprendimiento comercial.

TAURO

La gente de Tauro estará muy pesimista esta semana. Has vivido, durante los últimos meses, algunos fracasos, sobre todo en el ámbito sentimental y económico, y por este motivo ahora sientes que todo lo que hagas o emprendas va a salir mal.

Controla tus pensamientos y utiliza tu mente de una manera positiva para ayudarte a recuperar la autoestima y la confianza en ti mismo. Sería muy bueno que aprendieras a manifestar tus emociones sin avergonzarte de ellas porque, de esta forma, te sería más fácil superar los fracasos.

En el ámbito laboral, Tauro tendrá una semana crítica. Tu estado anímico decaído está afectando tu desempeño laboral. Estás distraído, desganado y te muestras negligente con tus obligaciones.

Tus superiores ya han notado esta actitud y aunque todavía no te hayan llamado la atención, están muy atentos a lo que haces o dejas de hacer. Los astros te aconsejan que no tientes a la suerte, si no modificas tu forma de actuar tu continuidad laboral corre un serio riesgo.

GÉMINIS

La gente de Géminis tendrá una excelente semana en todo lo referente a temas jurídicos y firmas de documentos. Los que estaban nerviosos porque debían renovar contratos laborales, pueden quedarse tranquilos porque lograrán hacerlo durante los próximos días sin ningún inconveniente.

Además, el planeta Venus será el encargado de potenciar la intuición de los nativos de este signo. Durante los próximos siete días te conviene dejar un poco de lado a la razón y guiarte por lo que te dicte tu voz interior.

En el ámbito laboral, durante esta semana se producirán eventos inesperados en tu lugar de trabajo. Si logras manejarlos en forma correcta entonces tu prestigio profesional crecerá ante tus superiores. En cuanto al ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana bastante tensa.

Trabajaste mucho y durante mucho tiempo para lograr que tu empresa se consolide. Sin embargo, el crecimiento repentino de tu competencia te está haciendo sentir intimidado.

CÁNCER

Durante esta semana, las personas de Cáncer comenzarán un ciclo en el que priorizarán su ámbito espiritual y emocional por sobre el resto de los otros aspectos de su vida. Empezarás a sentir un deseo muy grande de explorar tu esfera interior y de conocerte más profundamente. Para lograrlo realizarás actividades destinadas a este fin como el yoga o la meditación.

Tus nuevas aficiones, además de beneficiar a tu espíritu, te ayudarán a conectarte y a crear vínculos con personas más emprendedoras, optimistas y saludables, que influirán positivamente en esta nueva etapa de tu vida.

En el ámbito laboral, esta semana la gente de Cáncer tendrá que superar algunas dificultades. Tienes el trabajo que siempre deseaste tener y quieres que tu carrera crezca y se desarrolle en ese lugar. Sin embargo, no ascenderás tan rápido como lo deseas debido a los pequeños obstáculos que algunos colegas envidiosos pondrán en tu camino.

No te preocupes porque lograrás alcanzar tus objetivos y sortear cualquier barrera que te impongan. Solo necesitas tiempo y paciencia.

LEO

Esta semana la gente de Leo tendrá algunos problemas para concentrarse y para realizar reflexiones profundas. Toma con calma cualquier acontecimiento que ocurra durante los próximos días y no te desesperes por encontrarle una solución brillante a tus problemas, porque tu mente no estará capacitada para hacerlo. Deja que estos días pasen porque la semana entrante todo volverá a la normalidad. En el ámbito laboral será una excelente semana.

Aquellos que cuenten con un empleo recibirán algún tipo de propuesta para cambiar de lugar de trabajo. También existe la posibilidad de que seas desvinculado de la empresa en donde trabajas en la actualidad.

Si eso te ocurre, no te angusties porque los astros favorecerán tu reinserción laboral en un tiempo muy breve y con un mejor sueldo que el que percibías. En el ámbito de las finanzas y los negocios. Esta semana es aconsejable que no comiences ningún emprendimiento ni realices ninguna inversión, porque habrá una tendencia a que te dejes llevar por tus ilusiones y pierdas el sentido de la realidad.

VIRGO

Esta semana la gente de Virgo tendrá muchas oportunidades en todos los ámbitos. Sin embargo, dependerá de ella aprovecharlas o dejarlas pasar. En el ámbito laboral, durante los próximos días los nacidos bajo este signo estarán impulsados por una conjunción astral muy favorable. En tu ambiente de trabajo circularán rumores sobre sanciones y despidos.

Sin embargo, nada de eso debe inquietarte debido a que contarás con una protección especial que te mantendrá a salvo de cualquier inconveniente. En el terreno amoroso, la mujer de Virgo desea, desde hace tiempo, finalizar su relación sentimental.

No obstante, por temor a lastimar a un hombre que ha sido tan bueno contigo has decidido guardar silencio. Los astros te aconsejan que no dejes que la culpa te inmovilice. Si ya no sientes amor por el hombre que está a tu lado debes decírselo.

LIBRA

Durante esta semana la gente de Libra deberá manejarse con prudencia para evitar ser estafados. En el ámbito financiero y de negocios, conocerás el fin de semana, en una reunión de amigos, a un hombre muy carismático, que te deslumbrará con su verborragia y sus ideas novedosas. Sin embargo, la forma en la que él se maneja en los negocios se diferencia mucho de la tuya. Sus métodos no son ilegales, pero en ocasiones tampoco son éticos.

Asociarte con él significaría poner en riesgo la reputación que te has ganado a través de tantos años de un trabajo intachable. No caigas en sus redes, deja que vaya a convencer a alguien más y tú mantente lo más lejos posible de él.

En el ámbito laboral, se producirán, durante los próximos días, situaciones imprevistas por las que te verás obligado a decidir según tu criterio porque no habrá tiempo de pedir directivas a tus superiores. Todo saldrá bien, solo tienes que confiar en tu capacidad. Si tu actividad productiva está relacionada con el mundo artístico, probablemente estés atravesando un período de falta de creatividad.

ESCORPIO

Será una semana muy intensa a nivel sentimental para las personas nacidas bajo este signo. El hombre de Escorpio no se ha estado comportando bien con su pareja. La has hecho sentir muy mal, principalmente por tu carácter agresivo y tus palabras hirientes. Los astros te aconsejan que no mezcles los problemas que puedan existir en tu trabajo con los que puedas tener con tu pareja.

Esa mujer verdaderamente te ama, pero no soportará por mucho tiempo tu maltrato psicológico. Si ella te importa debes aprender a manejar tu temperamento explosivo.

Por su parte, la mujer de Escorpio deberá resistir las ocasiones de ser infiel que se presentarán durante los próximos días. Aparecerá alguna persona que fue importante en tu pasado sentimental. El reencuentro con tu ex te hará dudar de lo que sientes por tu pareja actual.

SAGITARIO

Será una semana muy agotadora para la gente de Sagitario, por lo que deben aprovechar el fin de semana para dedicarse a actividades recreativas que les permitan descansar y reponer fuerzas. Tendrás muchas invitaciones de amigos para asistir a fiestas y reuniones; aunque estés cansado acude, porque la diversión logrará relajarte y al hacerlo mejorarás tu concentración.

En el ámbito laboral, esta semana entenderás que has actuado de forma equivocada. Discutir con tus superiores, incluso si crees que tienes la razón, no te conducirá a ningún lado.

La persuasión es mucho más eficaz que la confrontación. Aplícala en las reuniones con tus jefes y verás que a partir de ese momento conseguirás todo con mayor facilidad. No será una buena semana para firmar ningún tipo de acuerdo legal o documentación.

Si no puedes evitarlo, consulta con alguna persona experta en el área jurídica antes de hacerlo. En el terreno amoroso, los hombres y las mujeres de este signo que no tengan pareja deberán aguantar la soledad, al menos por una semana más.

CAPRICORNIO

Esta semana será ideal para que las personas de Capricornio se dediquen a reflexionar con el fin de establecer sus prioridades y el rumbo que desean darles a todos los aspectos de sus vidas En el ámbito laboral. Tomarás conciencia esta semana de lo nocivo que es el medio en donde te encuentras.

Te sientes estancado en tu lugar de trabajo, has luchado en vano, pero no has logrado progresar. A tu alrededor reina la mediocridad, ninguno de las personas que te rodea se esfuerza por lograr que su trabajo sea excepcional y se limitan a hacer apenas lo necesario.

Cuando empezaste en tu empleo actual estabas muy entusiasmado, pero hoy estás completamente desmotivado. Debes darte cuenta de que si continúas en ese lugar, tarde o temprano terminarás siendo tan mediocre y conformista como las personas que te rodean. Los astros te recomiendan que, durante los próximos días, busques hasta encontrar un lugar en donde puedas recuperar la pasión por lo tu profesión.

En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Capricornio aprovecharán esta semana para aclarar algunos temas pendientes con la persona que aman. No vas a discutir con tu pareja, pero si lograrás tocar temas escabrosos que desde hace tiempo están perturbando la relación.

ACUARIO

Será una semana para que todas las personas de Acuario la empleen en mejorar las deficiencias de su temperamento. Te cuesta mucho poner límites a las otras personas y te cuesta exigir lo que, por derecho, te corresponde.

Trabaja esos aspectos durante los próximos días pues contarás con un buen auspicio planetario que te permitirá realizar grandes avances. En el terreno amoroso, la mujer de Acuario vivirá una semana con muchas preocupaciones.

Sientes que tu relación ha entrado en una meseta gracias a la monotonía de la rutina. Amas a tu pareja y no quieres perderlo, pero a la vez no sabes qué debes hacer para modificar esta situación. Un amigo te dará un buen consejo el fin de semana y tú decidirás implementarlo.

Le propondrás a tu pareja importantes cambios en la relación. Tus intensiones son buenas y tu compañero sentimental pondrá todo de su parte.

PISCIS

Las personas de Piscis no tendrán una buena semana, sobre todo en temas relacionados con los estudios, exámenes o actividades intelectuales. Aunque lo intentes, tu concentración y tu memoria estarán muy lentas y no te permitirán hacer grandes avances.

En el ámbito de los negocios y las finanzas, la gente de Piscis estará atravesando un ciclo de exceso de actividad. Quieres abarcar todo y debido a ello sueles sentirte desbordado.

Los astros te aconsejan que aprendas a organizarte mejor. Realiza una lista con tus prioridades y distingue las cosas importantes de las que son secundarias. En el ámbito laboral, durante esta semana tomarás algunas decisiones importantes.

No obstante, el inconveniente será que las tomarás con base en datos e informes que creerás que son fidedignos, pero estarás equivocado. Quienes te brindaron dicha información tienen intereses opuestos a los tuyos y, por lo tanto, querrán perjudicarte.

