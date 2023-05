Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 22 de mayo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este lunes 22 de mayo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

No se puede lograr nada sin esfuerzo. La reconciliación que deseas requerirá sinceridad y compromiso de tu parte, ya que de lo contrario no se generará la magia necesaria para recuperar lo perdido. No importa quién tenga la culpa, sino quién dé el primer paso para solucionarlo todo.

Hoy es un buen día para comenzar a escribir un registro de tus experiencias en este proceso productivo que te ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Esa memoria puede ser útil para otros que enfrenten los mismos problemas que tú has sabido superar. Además, podría convertirse en una buena oportunidad de negocio para ti.

La memoria no debe ser una razón para perder la esperanza, sino todo lo contrario: puede alimentarla. El deseo de reencontrarte con antiguos afectos y lugares significativos es una gran inspiración para vivir. No temas a los recuerdos, porque por cada memoria oscura hay decenas de recuerdos felices.

TAURO

Hoy tu pareja recibirá buenas noticias en su ámbito laboral. Puede tratarse de un ascenso o un aumento. Debes controlar los celos profesionales, ya que no puedes atacarla por tener éxito gracias a su esfuerzo. Tampoco es justo compararte con ella, cada uno crece en su campo, a su propio ritmo y según las oportunidades.

Tu equipo es una extensión de ti mismo. Por lo tanto, sus fracasos y éxitos son tuyos también. Debes compartir tanto lo bueno como lo malo con ellos, tanto las pérdidas como las ganancias. No es justo privarles de los frutos de su esfuerzo y disfrutarlos solo tú. Es momento de ser más equitativo y justo.

Hoy la tensión aumentará de manera delicada. No tienes de qué preocuparte, pero es un pequeño recordatorio de que debes cuidar más tu corazón. Es tiempo de mejorar tu alimentación y tener un plan de actividad más completo y riguroso. Tu corazón es el centro de tu vida, no lo descuides.

GÉMINIS

Los acuerdos están hechos para ser respetados. Quien los viola muestra una debilidad que amenaza a la pareja. Por lo tanto, es necesario que corrijas tu rumbo, retrocedas y modifiques tu comportamiento para cumplir al menos con los fundamentos acordados. Debes ser fiel a tu palabra.

Tu perspectiva en los negocios y el trabajo marca la diferencia. Si permites que otros impongan sus criterios, perderás tu toque personal. En este campo, no importan las jerarquías o la autoridad, sino la capacidad de innovar. Y tú estás lleno de ella. No permitas que esa fuerza interior sea dominada.

Para evitar esas pesadillas recurrentes que solo te roban tiempo, descanso y energía, consigue un atrapasueños. O bien, puedes hacer uno tú mismo: ata una pluma en el centro de un aro de madera utilizando hilo natural. Colócalo en la pared donde está la cabecera de tu cama. Este objeto reducirá tu angustia.

CÁNCER

Hoy es un buen día para renovar los compromisos que tú y tu pareja han establecido, incluso si no los han expresado verbalmente. No hay nada mejor que un juramento que nadie ha escrito pero que el amor respeta. Sin embargo, no está de más pronunciarlos y repasar cómo se han cumplido, cómo han guiado sus pasos en esta aventura.

No dejes que la carga de trabajo te desanime. Debes ver estas responsabilidades como lo que son: desafíos que se te otorgan debido a la alta calidad de tu trabajo. Eso es algo de lo que debes sentirte orgulloso e inspirarte para redoblar esfuerzos y cumplir con entusiasmo todas las tareas.

Evita exponerte a situaciones que puedan aumentar tu estrés, ya que hay una tendencia astral que te hace más propenso a los efectos de la presión. Trata de realizar prácticas que te ayuden a reducirlo. Evita el café y la sal, practica ejercicios de respiración y rutinas relajantes como el yoga o el Tai Chi.

LEO

Si sientes que estás por debajo de tu pareja, debes tomar medidas al respecto. No hay excusas para no crecer dentro de una relación, sobre todo porque ese desequilibrio puede dañar a la pareja. Si te quedas rezagado en tu desarrollo, corres el riesgo de quedar al margen del mundo de la persona que amas.

No dudes en dar ese paso adelante. Hay momentos para la moderación y otros para correr riesgos. Este no es uno de esos momentos: es una oportunidad para crecer, y eso es lo que debes valorar a pesar de tus temores. Recordarás este día como el comienzo de tu crecimiento y la obtención de tu independencia.

Es importante controlar los estallidos de ira, ya que no le hacen daño a nadie más que a ti mismo. Para los demás, esos arrebatos de furia pasan y se olvidan, pero dejan huella en tu salud y en tu cuerpo. Debes encontrar mejores formas de lidiar con los problemas y las personas, ya que la ira no te lleva a nada.

VIRGO

Si sientes que estás por debajo de tu pareja, debes tomar medidas al respecto. No hay excusas para no crecer dentro de una relación, sobre todo porque ese desequilibrio puede dañarla. Si te quedas rezagado en tu desarrollo, corres el riesgo de quedar fuera del mundo de la persona que amas.

Es hora de que tus esfuerzos sean recompensados y de obtener alguna garantía para tu futuro personal. Ya sea firmar un contrato, obtener un aumento o algún tipo de beneficio. No permitas que te sigan pasando por alto. En esta demanda, debes ser discreto pero firme. También forma parte del trabajo recibir lo que mereces.

No es una buena idea permitir que entren en tu vida personas con una carga tóxica, que no han superado procesos vitales para sanarse emocionalmente. Por supuesto, debes ayudarles en la medida de lo posible, pero no permitas que te afecten y mucho menos que te contagien su amargura.

LIBRA

Hoy es un buen día para apartar todo y escuchar a tu pareja. Ambos suelen estar ocupados con obligaciones y rara vez se toman el tiempo para expresar lo que sienten y atraviesan. Deja de lado el mundo y sus preocupaciones por un día, y pregúntale a tu pareja, frente a una copa de vino: "¿Cómo te sientes?"

El arte de ganar dinero radica principalmente en la oportunidad. Por lo tanto, detén todas esas actividades sin sentido ni orden y plantea una estrategia mejor para ti y tu equipo. No hay fuerza más poderosa que aquella que tiene un propósito y una meta bien definidos. Eso es lo que te ha faltado para alcanzar el éxito.

Saltas de una obsesión a otra, y eso tiene su parte positiva (te enfocas y puedes lograr grandes cosas en el tema que te atrae en ese momento), pero también te resta energía y te impide ampliar tu visión. Debes aprender a soltar cuando las cosas y las personas ya te han dado todo lo que podían darte.

ESCORPIO

Debes evitar los reproches que pueden volverse en tu contra. Parte de la equidad en una relación de pareja es permitirnos las mismas libertades. Por lo tanto, no reclames a tu pareja por cosas que tú mismo has hecho. Puede que ahora no sepa que lo hiciste, pero eventualmente lo descubrirá. Juega limpio.

No sigas en esta empresa productiva si no hay documentos que lo respalden. Los astros creen que hay mucho en juego y que el compromiso que has ofrecido hasta ahora merece el respaldo de un contrato formal y firmado. De lo contrario, si no hay ese respaldo, es mejor decir que no.

Es poco realista esperar perder tantos kilos con un solo tratamiento. Debes permitir que tu cuerpo se acostumbre a esta nueva dieta y pierda la grasa que te está afectando. No hay prisa por alcanzar un número específico, pero sí se requiere disciplina y paciencia de tu parte.

SAGITARIO

Separa lo que es vital de lo que no lo es y que puede convertirse en una distracción en este importante proceso de curación. Tú y tu pareja deben seguir el camino trazado que les permitirá superar sus diferencias. Con ese fin, es mejor no dar importancia a lo que otros opinan que deberían hacer o dejar de hacer.

Cuida cada centavo, ya que cada ingreso que tienes representa esfuerzo, sudor, horas de trabajo y planificación. Valora tu trabajo y deja de regalar algo que es el fruto de tu vida. Has hecho muchos sacrificios para llegar a donde estás. Defiende lo que es tuyo con determinación y no regales lo que no te han regalado.

Hoy es un buen día para dejar de angustiarte por las injusticias del mundo, por aquellas que no puedes resolver. Apaga el teléfono, desconéctate de las redes sociales y no leas noticias. Eres una persona sensible y preocupada, pero tu corazón agitado merece al menos un descanso.

CAPRICORNIO

A veces, quien cree tener la razón no es realmente quien la tiene. Tu pareja ha estado insistiendo suavemente en un tema relacionado con la economía que les concierne a ambos, pero has sido inflexible al mantener tu versión de las cosas. Por el bien de los dos, es necesario que le des la razón.

Es importante reconocer una disminución en el ritmo de trabajo y ventas sin caer en la tragedia. Es normal que al final de un ciclo se experimenten momentos difíciles. Sin embargo, no tomes medidas innecesarias. Acepta que no siempre se puede mantener el mismo nivel y aprovecha el tiempo libre para descansar antes del próximo impulso.

Hoy es el momento de seguir adelante, sin mirar atrás, sin mirar por encima del hombro y sin prestar atención a esas voces que te instan a volver. La única respuesta que el pasado merece de ti es un "no" rotundo. Es hora de avanzar hacia el horizonte, cada vez más cerca de convertirte en la gran persona que estás destinado a ser.

ACUARIO

Hoy es un buen día para establecer límites en tu relación hacia el exterior. ¿Con quién pueden encontrarse y con quién no? ¿Es aceptable mantener contacto con ex parejas? ¿Deben evitar salir por separado a fiestas? Dada la situación reciente, es mejor que lleguen a acuerdos al respecto de inmediato.

No te aferres a métodos y sistemas. Si es necesario hacer cambios, hazlos. Este es un buen día para considerar la necesidad de implementar nuevas medidas en tus procesos de trabajo, en tus métodos y en tus productos. No te limites a un solo camino: prueba, cambia y acierta.

Hoy debes ser más firme en el cuidado de tu equilibrio emocional. Eres el apoyo de muchas personas, confían en ti y saben que siempre estarás allí para escuchar y aconsejar. Sin embargo, es importante que tomes un descanso de esa responsabilidad por un tiempo. Necesitas recuperarte para seguir brindando ese apoyo.

PISCIS

Dentro de cada uno de nosotros hay una nota musical secreta. Nos corresponde encontrar otras notas que se conviertan en parte de la música que interpretamos al caminar por la vida. Esa melodía es el amor, y has encontrado a la persona perfecta para componerla contigo. Hoy es un día para agradecerle por ese papel.

Es hora de que más personas reconozcan tus habilidades, ya que tienes mucho que ofrecer. Invierte en promoción, de lo contrario, te quedarás rezagado. Tienes mucho que ofrecer, tanto en tus productos como en tus servicios. No te olvides de promocionarte a ti mismo.

¿Quién habla en tu nombre? Gracias a tu encanto personal, siempre hay alguien dispuesto a defender tus decisiones, incluso si son equivocadas. Esto te ha sido útil, pero también te limita, ya que al ocultar tus defectos, no se pueden apreciar tus virtudes. Asume la responsabilidad de tus acciones y haz que tus palabras se respalden con hechos.

