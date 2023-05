Aunque tiene millones de seguidores, a Mia Khalifa le resulta difícil tener citas por esta razón

Mia Khalifa, la famosa ex estrella del cine para adultos, reveló recientemente que le resulta difícil tener citas a pesar de tener millones de seguidores. Durante su participación en el programa "Diary of a CEO", Mia compartió cómo le afectaron los tres meses que pasó en la industria. En una conversación con Steven Bartlett, Mia confesó que aun cuando cuenta con millones de seguidores en Instagram, afirma que encontrar un hombre adecuado es complicado.

Asegura que no lo ha intentado mucho. Foto: @miakhalifa / Instagram.

"Es difícil, pero tampoco lo he intentado… Estoy... no sé lo que espero, no he entrado en el mundo de las citas en quizás seis años", mencionó. Mia también afirmó a Steven que tuvo muy poca autoestima cuando era más joven, lo que facilitó que su primer esposo la manipulara y la convenciera de hacer cosas que no hubiera hecho de otra manera.

Su relación en el pasado la afectó

"La relación comenzó cuando yo tenía 16 años y duró hasta que tenía unos 20 años. Había una diferencia de edad de unos 10 años", explicó. Además, señaló que la dinámica de esa relación no se asemejaba a una relación tradicional, sino más bien a alguien que veía un juguete con el que jugar.

Es un ícono de las redes sociales. Foto: @miakhalifa / Instagram.

En ese momento de su vida, Mia admitió que carecía de sentido de sí misma, por lo que se unió a alguien que estaba dispuesto a abusar de eso. Su exmarido la veía como alguien fácilmente manipulable y ansiosa por complacer, por lo que la relación se convirtió en una tormenta perfecta. Sin embargo, su ex también tenía sus propios problemas de salud mental, que Mia no sabe si alguna vez fueron abordados adecuadamente.

Casarse fue un error

Mia Khalifa confesó que casarse con él fue una decisión ingenua, ya que no podía prever lo que ocurriría en el futuro. "Te haces la pregunta de qué pasará dentro de diez años... ¡Yo no habría sabido lo que pasaría dentro de una semana! Me convencieron para fugarme a Las Vegas cuatro días después de cumplir 18 años, así que si me hubieras preguntado dónde me veía dentro de cinco años... te habría mirado con ojos de cierva y te habría dicho 'no lo sé'", confesó.

A pesar de los desafíos y las dificultades que ha enfrentado en su vida personal, Mia Khalifa continúa compartiendo su historia y aprovechando su plataforma para generar conciencia sobre los problemas dentro de la industria del cine para adultos. Su valentía y honestidad han inspirado a muchos y han abierto el debate sobre los efectos negativos que puede tener la exposición temprana y no deseada a la sexualidad.

