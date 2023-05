Sophie Vann Guillon expone la innovación en el cuidado de la piel de Valmont

Sophie Vann Guillon, es una de las fundadoras y supervisora del desarrollo de productos de Valmont, una compañía familiar para el cuidado de la piel. En su visita a México, y en entrevista con Panorama, nos habló de esta firma europea con 40 años de historia que finalmente llega a nuestro país en El Palacio de Hierro.

“Es una marca de mucha calidad que se lanzó en el año 1985 como Suisse Cellular Cosmetic, lo que significa ingredientes activos, juega con la ciencia, las texturas y penetra la piel a profundidad”, comentó Sophie, a lo que añadió es una firma con gran expertise y mucha ciencia detrás, con ingredientes concentrados en un siete por ciento, siendo una de las más concentradas del mundo.

“Amo la ciencia y estoy completamente involucrada en el desarrollo de todas las fórmulas”, nos comentó sobre la creación de los productos.

“Hago una compilación de innovación y la identidad de la marca, contamos con 120 fórmulas hoy en día y está basado en el ADN de los ácidos desoxirribonucleicos del salmón”, agregó.

Asimismo, sus productos tienen ingredientes como colágeno nativo y ADN HP, así como agua de manantial glaciar, extraída de las montañas suizas.

Los productos se caracterizan por su poder antiedad, pero también son una manera de cuidar y prevenir, Sophie nos confesó los usa desde los 25 años, hoy está por celebrar su cumpleaños 60, “es importante cuidar todos los días tu piel”. Asimismo, cuentan con una línea aún más concentrada.

“L’Elixir des Glaciers, que es aún más poderosa que Valmont. Lo que Valmont hace en un mes, en el ciclo de renovación de la piel, L’Elixir lo hace en una noche”, aseguró Sophie Vann Guillon.

Además de recomendarnos esta línea para las mujeres mexicanas pues estamos muy expuestas a la contaminación y a los agresores externos.

Uno de sus productos estrella es Prime Renewing Pack, el cual actúa inmediatamente sobre la piel creando un velo para que el rostro se vea más fresco y luminoso. Sophie nos aconsejó puedes usar este producto como un boost de glow dejándolo por 20 minutos antes de un evento, o usarlo como crema de noche para una piel saludable, o en el día también, y será como un primer que da luminosidad y que puedes mezclar con tu FPS en tu rutina de la mañana.

Asimismo, tienen una colección de fragancias únicas, Storie Veneziane, una joya olfativa de 18 perfumes que Sophie y Didier Guillon, su esposo, crearon a través de cuentos olfativos inspirados en la ciudad de Venecia, pues para ellos Valmont es un estilo de vida que engloba también arte y esencias.

“Sé cómo crear skincare, pero no soy bióloga, sólo soy apasionada. Y sé crear perfumes, no soy una nariz, porque también me apasiona. Y todo mi trabajo, toda mi vida, ha sido dedicada a mis clientes del mundo, porque me gusta encontrar el producto correcto, que satisfaga con calidad y seguridad, por supuesto, porque somos suizos, el placer, y también un estilo de vida muy lujoso”, finalizó Sophie.

“Amo la ciencia y estoy completamente involucrada en el desarrollo de todas las fórmulas”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Cortesía

MAAZ