VIDEO | Abuelita con cáncer pide cumplir su sueño de conocer a Chayanne antes de morir: “Quiero saber a qué hueles, papucho”

Las redes sociales se han convertido en la herramienta favorita para dar a conocer todo tipo de historias, como la de una abuelita con cáncer que conmovió a los internautas en TikTok ya que pide le ayuden a cumplir uno de sus grandes sueños: conocer a Chayanne. La mujer causó todo tipo de reacciones por la peculiar forma en la que lo hace, con la que también expresa su cariño por el cantante.

El talento sobre el escenario y atractivo físico del cantante puertorriqueño desató una broma que se mantiene por generaciones y por la que es llamado el “papá de todo México”, ya que es esto lo que continúa conquistando el corazón de sus fans sin importar la edad y muestra de ello es la mujer está decidida a cumplir el sueño de toda madre mexicana.

Fue la usuaria Tania Hernández quien a través de TikTok compartió un primer video donde cuestiona a su mamá -quien se autodenominó "Lady Chayanne"- sobre lo que haría si pudiera conocer al intérprete de “Tiempo de vals”, con lo que lanzó su primera petición: “Sería el sueño de mi vida y si lo conozco que me traiga una cobija con su foto para que ahora sí diga que duermo con Chayanne”.

“Haz de oler bien rico, papucho”

En un segundo clip, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, la mujer explica que tiene cáncer de colón y que no desea generar lástima con el mensaje que le envía al cantante, pero sí cumplir uno de sus más grandes ilusiones antes de que le “salgan alas”.

“Chayanne, no creas, no quiero causarte lástima. Tengo cáncer en el colón y me gustaría conocerte antes de que me salgan alas y espero en Dios que no me vayan a salir alitas porque todavía tenemos tres nietos y tres hijos que vas a conocer, por ellos quiero salir adelante”, dijo.

Añadió al borde del llanto: “No quiero causar lástima, por eso no había dicho nada, pero yo quiero verte, abrazarte, a ver a qué hueles. Haz de oler bien rico, papucho de papuchos”. Los mensajes no se hicieron esperar y con ellos usuarios expresaron su total apoyo etiquetando al cantante que hasta el momento no ha reaccionado.

