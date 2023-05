Quién es Vladislava Galagan, la culturista que enamora en redes sociales y comparan con Kendall Jenner

En el vasto mundo de las redes sociales la mayoría de las personas exponen lo mejor de sí mismas para generar un buen impacto en sus contactos y los internautas que las lleguen a encontrar por azares del destino. En este caso, varios intentan convertirse en figuras públicas a través de la generación de contenidos para ganarse su corazón y claro, los valiosos likes de la modernidad. Una de éstas es Vladislava Galagan, una joven que ha destacado en el terreno del culturismo.

Además de su imponente físico y demostraciones de fuerza, la joven originaria de Rusia he enamorado a propios y extraños con su belleza al grado de ser comparada con la modelo estadounidense Kendall Jenner sólo que con "esteroides". Al grito de "construí este sueño y nunca tuve dudas" es como se presenta en su cuenta de Instagram donde ya tiene más de 967 mil seguidores.

En sus publicaciones se puede ver a la mujer de 27 años modelar desde el gimnasio o la playa en traje de baño; sin embargo, también destacan los ejercicios que ejecuta con pesas y mancuernas, así como su participación en eventos dedicados a la materia. En todas y cada una de ellas se ha llevado la admiración de sus followers, quienes no dejan de sorprenderse con su imponente físico.

Vladislava Galagan tiene OnlyFans

La historia de Vladislava Galagan dentro del mundo del culturismo comenzó cuando tenía 11 años de edad y en el 2018 comenzó a participar en eventos de éste tipo. Tal ha sido su impacto que migró su contenido a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans donde el costo por suscripción es de 9.99 dólares, poquito más de 175 pesos mexicanos. "Aquí para compartir mi progreso en el culturismo y más...", se puede leer en la descripción; su contenido es erótico y sin desnudos.

Aunque le ha ayudado que la comparen con Kendall Jenner, ella no lo ve de esa manera, pero sí se siente "increíblemente atractiva". Sin embargo, ha recibido todo tipo de críticas sobre sus fotografías en la página mencionada, pues sus fans sienten que podría estar haciendo uso del Photoshop para retocar sus músculos, que en su mayoría son "naturales".

"La gente me dice que mis músculos están retocados porque no pueden creer que alguien que se parece a mí pueda ser tan fuerte", declaró Vladislava Galagan para el New York Post. En este caso, la modelo reveló que toma suplementos para tener un mayor rendimiento y potencializar su desempeño en el gimnasio. No obstante, aclaró que esto lo combina con una dieta balanceada y mucha constancia.

