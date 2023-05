Martha Figueroa se lanza contra famosa influencer y la llama “naca” por actitud con los fans

Cada vez son más los infuencers que dan el salto de las redes sociales a la televisión gracias a la popularidad que tienen en diferentes plataformas, este es el caso de Kimberly Loaiza a quien le llovieron fuertes críticas de Martha Figueroa debido a la actitud que tuvo la youtuber con los fans durante su participación en un reality show donde es jurado.

La influencer, de 25 años, es parte del jurado en el programa “Mi famoso y yo” junto a Gabriel Soto y Julión Álvarez, por lo que se le ha visto por los pasillos de Televisa en más de una ocasión en todo momento acompañada de su esposo, el también youtuber Juan de Dios Pantoja, quien en el pasado fue blanco de controversia debido a una supuesta infidelidad a su pareja y por pleitos con otros famosos de las redes sociales, como Kenia Os.

Llueven críticas a Kimberly Loaiza por supuesta actitud con sus fans. Foto: IG @kimberly.loaiza

Aunque la actitud de ambos les ha ganado fuertes críticas de los internautas, la más reciente fue de JD Pantoja, como también se hace llamar el youtuber, cuando golpeó y robó el celular de un reportero a las afueras de la televisora de San Ángel durante el primer macro simulacro del 2023 argumentando que estaba grabando a Kimberly Loaiza, aunque en el momento intentó fingir que no había pasado nada todo fue capturado por las cámaras.

Críticas a Kimberly Loaiza

Durante el programa “Con Permiso” que realiza junto a “Pepillo” Origel, la conductora Martha Figueroa se lanzó contra la influencer debido a la actitud que ha tenido con sus fans que se han encontrado con ella en Televisa, pues asegura que no deja que se le acerquen y siempre está acompañada de todo un equipo de seguridad para asegurarse de ello.

“No dejaba que nadie se le acercara, o sea, ha de cuenta que estaba la mismísima Madonna y no dejaban que nadie se le acercara, que porque es muy grande para estar haciéndose fotos y entonces ‘a ver, una foto’, ‘bueno, pero entre todos, a ver júntense los 200 qué quieren foto que me pongo ahí’”, detalló.

Añadió: “¡Esas majaderías, adentro de Televisa! Que lo que está lleno Televisa es de estrellas y gente famosa y de gente talentosa, como para que lleguen unos nada que verientos y hagan groserías. Sí me da coraje, porque estás ahí porque la gente te sigue y te quiere”.

