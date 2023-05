Aries: esta es la famosa canción de Madonna que dominó el mundo cuando llegaron los nacidos bajo este signo en 1990

Las personas nacidas en los noventa fueron testigos de diversos cambios en el ámbito social, tecnológico, geopolítico y artístico, en este último, fue notoria la llegada de nuevas tendencias musicales.

Particularmente en el primer año de esa década surgieron mes con mes grandes éxitos musicales que enmarcaron a cada uno de los 12 signos del zodiaco y aries es el primero de ellos. Quienes nacieron entre el 21 de marzo y el 19 de abril de 1990 lo hicieron de la mano con un temazo de Madonna, Vogue, el cual fue todo un hit a nivel internacional.

Pero antes de contar todos los logros de esa canción, es importante recordar cuáles son algunos de los rasgos principales de las y los nacidos bajo el signo de aries. Los arianos se caracterizan por su liderazgo, energía, empuje y entusiasmo para emprender proyectos o lanzarse a la aventura. Son espontáneos, adoran los retos, pero también tienden a perder el interés rápidamente. Lo suyo es la novedad, la adrenalina, la acción.

También tienden a ser los que inician los proyectos, aunque no siempre sean los que los terminan. Son impulsivos y un tanto testarudos, pero también son de los más comprometidos. Cuando se trata de sus personas favoritas, no escatiman, lo dan todo, para ellos no hay medias tintas.

Pese a esta apariencia de fríos y prácticos que suelen mostrar al mundo, suelen ser leales y sinceros con las personas que se han ganado su cariño y confianza. Valoran a la familia, a sus amistades y, por supuesto, a su pareja. No olvidan las traiciones o faltas de respeto, por lo que se debe tener cuidado con ello, una vez que esto ocurre no perdonan.

Es el primer signo del zodiaco, por lo que tienen espíritu de líder. Foto: Especial

El amor, el trabajo y los pasatiempos

En el amor son una mezcla de pasión y ternura. Disfrutan del tiempo en pareja, son detallistas y románticos cuando la relación va en serio. Sus compañeros ideales del zodiaco son los Libra y los Géminis. Esto se debe a que mientras los arianos aportan su impulsividad y creatividad, los libra le otorgan el equilibrio y la ternura que necesita un vínculo para fortalecerse. Por otro lado, mientras los arianos tienden a ser más reservados y tercos, los géminis explotan el don de la palabra y la asertividad, así que es posible una comunicación más saludable entre ellos.

En cuanto al trabajo, los aries suelen ser proactivos, creativos y buenos compañeros de equipo; sin embargo, tienen dificultades con la autoridad. Les cuesta acoplarse a las reglas por ese don de liderazgo que los caracteriza. Respecto a sus pasatiempos, los arianos prefieren viajar, practicar deportes extremos, ya que son adictos a la adrenalina, aunque también disfrutan de actividades como el yoga y la meditación.

Les gusta el teatro, el cine y es evidente su melomanía. En cuanto a sus géneros musicales favoritos es muy variado, esto depende del contexto social en el que se han desarrollado.

Disfrutan de actividades que los llene de adrenalina. Foto: Especial

Los 90: una nueva época musical

En la década de los noventa, el mundo se enfrentó a cambios muy importantes, en el plano geopolítico, Europa venía de la caída del Muro de Berlín en 1989, y viviría la reunificación de Alemania. En el tecnológico, el físico Tim Berners-Lee inventó en ese mismo año la World Wide Web.

Para 1990 Irak invadió Kuwait y Nelson Mandela fue liberado tras pasar 27 años en prisión, así como estos, hubo muchos otros acontecimientos políticos y sociales que se suscitaron en ese decenio. Por ejemplo, en la música se dieron cambios significativos, ya que los sintetizadores y sonidos electrónicos que caracterizaron a la música disco de los 80, fueron reemplazados poco a poco por otros estilos como el punk, grunge, el techno, el new wave, así como el rock y el britpop.

La canción de los arianos en 1990

Hay una canción que marcó a los arianos que nacieron en 1990, se trata de Vogue de la cantante estadounidense Madonna, quien lanzaría este tema el 27 de marzo de ese año. Fue el sencillo oficial y de presentación de su nuevo álbum I'm Breathless.

Esta canción fue producida y compuesta por la propia cantante y Shep Pettibone, y llegó a convertirse en el mayor éxito internacional de la cantante en ese momento, colocándose en el lugar número uno de las principales listas de éxitos en todo el mundo, entre ellos, el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.

Esta canción también fue parte del primer álbum de grandes éxitos de Madonna, The Immaculate Collection y, por si fuera poco, se posicionó en el puesto 64 de los temas con más ventas de todos los tiempos. También obtuvo tres premios en el MTV Video Music Awards y fue el tema número uno en más de 20 países.

¿De qué habla esta canción?

Este tema rompió un poco con el estilo de la intérprete, ya que incluyó un ritmo más rapero. Gracias a esta canción se popularizó un modo de bailar llamado vogueing, que surgió en los 80 entre la comunidad gay que asistía a los salones de baile de Nueva York, y, a su vez, se inspiró en la famosa revista de moda Vogue y en los movimientos de los modelos que aparecían en ella, convirtiéndose en una de las canciones favoritas a nivel internacional, además de ocupar el primer lugar de las listas de popularidad de América, Europa y Asia.

El video de la canción fue dirigido por David Fincher y se filmó en los Burbank Studios de California en febrero de 1990, incluso se le consideró como uno de los mejores de la estadounidense, tan es así que la revista Rolling Stone lo ubicó en el lugar 28 de los mejores videos de todos los tiempos, en 1993. También fue muy polémico ya que la blusa de encaje que vestía Madonna en él, dejaba ver sus senos.

En una entrevista para dicha revista en 2009, Madonna contó que tras filmar la película de Dick Tracy, el director Warren Beatty le preguntó si podía componer un tema sobre el personaje de Breathless Mahoney al que ella dio vida y se caracterizaba por , idolatrar a la actriz Verónica Lake, disfrutar de los bares clandestinos y por ser una ambiciosa villana rubia, dispuesta a todo con tal de obtener dinero..

Madonna interpretó a la villana Breathless Mahoney. Foto: Especial

