María Levy comparte su amor por la fotografía en "Palpitar" y el recuerdo a su madre

María desde pequeña descubrió su pasión e interés por la fotografía. “Desde los tres o cuatro años, para mí era muy impactante, sorprendente, y muy poético, ver a mi mamá usando una cámara, viendo como recolectaba momentos para siempre. No me cabía en la cabeza el hecho de que podías coleccionar lo que estaba sucediendo.

Ya un poco más grande, como a los nueve años, me vi sujeta a enfrentar muchas situaciones de duelo, de pérdida, de adversidad, y la cámara se convirtió en un instrumento que me instaba a ser optimista, observadora, contemplativa y darle un lugar y espacio a la belleza, darme cuenta de que existe en cada expresión de la existencia, se convirtió en un instrumento de gratitud y plenitud”, recordó la fotógrafa, quien define su estilo de foto como “intuitiva, contemplativa, meditativa, introspectiva, expansiva y sanadora”.

Hasta el 31 de mayo podremos encontrar "Palpitar" en la Alianza Francesa de San Ángel Foto: Cortesía

Desde el 24 de abril y hasta el 31 de mayo, en la Alianza Francesa de San Ángel, podremos disfrutar de su primer exposición fotográfica la cual nos contó nació de un momento de caos dentro de ella.

“Iba a ser Navidad, estaba sola, y me dolía mucho pensar en esas fechas, sentí que tenía que irme lejos, lo más lejos que pudiera y decidí hacer este viaje. No para encontrarme a mí misma, si no para distraerme de mí misma, y al final resultó en reencontrarme con distintas partes de mí, las cuales fui uniendo, sanando y tejiendo a través de la fotografía. Fue un viaje de completa y total transformación, exploración y expansión, más allá de lo físico, fue espiritual”, confesó.