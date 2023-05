Ingrid Roth ofrece bienestar integral para tu cuerpo en Everest Wellness Center

Platicamos con Ingrid Roth, fundadora de Everest Wellness Center, un espacio 360 que combina ejercicio, aparatología, spa y nutrición, y quien por muchos años fue atleta de alto rendimiento, y después de una lesión decidió abrir un centro de bienestar.

Las terapias como IV Therapy, las cuales son una dosis concentrada de vitaminas que se administran por intravenosa, ayudan desde el sistema inmune hasta la piel, e Ingrid nos dijo están cobrando relevancia en nuestro país.

“Esto ya tiene muchos años en EU, alrededor de 30, y en Europa, pero apenas está dando un boom hace unos años aquí en México. Yo sí creo en ellas, lo he vivido, lo he sentido, no es de un día a otro la mejora, simplemente es como todo, es un complemento de todo lo que haces”, aseguró.

Asimismo, nos comentó que se realiza un suero especializado para cada persona, “se hace una evaluación con nuestro médico especialista, un médico funcional, en donde se hace un historial médico. En lo que ayuda es a subir el sistema inmune, para recuperar nutrientes en el cuerpo. Se hace un estudio para saber si eres alérgico a algún tipo de vitamina, porque mucha gente piensa que sólo hay un tipo, y no, existen muchísimos. Y hay para diferentes propósitos, desde bajar de peso, para la piel, para el cabello, para limpiar riñones, hígado y muchas otras cosas más”, agregó Roth.

Al cuestionarla sobre qué mitos le gustaría que se dejaran de pensar alrededor de la aparatología, las terapias y el bienestar, nos dijo.

“Que cada persona es diferente, que no todas las dietas cetogénicas le funcionan igual a todo el mundo, un IV no le da los mismos resultados que a otra persona, no todo el mundo baja de peso igual o gana músculo igual. También el hecho de comer bien, hay muchas veces que no tienes que tomar proteína, y uno piensa que mientras más proteína, pues más músculo. Entonces sí te tienen que llevar de la mano profesionales”.