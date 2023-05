Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy jueves 11 de mayo según tu signo

Esta carta habla que te has estado cuestionando qué puedes hacer para ser completamente feliz pues ya te diste cuenta que los placeres que te brinda tu buena situación económica no lo es todo en la vida; por otro lado marca que te sientes defraudado por personas de las que esperabas mucho pues te han decepcionado emocionalmente y ya no piensas permitirlo.

Debido a esto ahora quieres a dejar todo atrás y pondrás más atención en ti y ahora no dejaras que nada ni nadie te lastime, es hora de ser más egoísta.