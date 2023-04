VIDEO: ¿AMLO en el antro? la voz del presidente causa sensación entre los italianos

¿Te imaginas vivir en México y perderte la oportunidad de "perrear" al ritmo del reguetón y con la "compañía" del mismísimo presidente?, este escenario dejó de ser hipotético y se convirtió en uno de los más envidiados para los usuarios de TikTok y es que por raro y poco probable que parezca en otras regiones del mundo esto es una realidad. Al menos así lo hicieron saber un par de jóvenes mexicanos que en sus vacaciones por Italia descubrieron que los italianos tienen una peculiar admiración por nuestro país que incluso llegó al antro.

En redes sociales se han hecho virales todo tipo de momentos, pero ninguno había causado tanta sensación como un video que en las últimas horas ha acumulado miles de reproducciones por lo extraño que resulta. ¿La razón?, que mientras un par de amigos disfrutaba de la diversión en un antro, el ambiente cambió por completo cuando la voz de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se utilizó para introducir a una de las canciones más cónicas del reguetón y esto fue demasiado para el Internet.

Así se vivió el momento en el que AMLO causó sensación en el antro

Por medio de TikTok, un joven identificado como Davide Baccarin compartió un video que se volvió viral por la peculiar forma en la que los italianos se divierten en el antro y además cantan y "perrean" al ritmo de "Gasolina" Daddy Yankee; sin embargo, antes que el tema comience a retumbar en cada bocina del lugar, la voz de AMLO se robó toda la atención. Por supuesto, para los residentes no tuvo un significado tan impactante como para los mexicanos.

Los amigos quedaron sorprendidos al escuchar a AMLO. (Foto: TikTok @davide_baccarin)

"Sacados de pedo en un antro de Italia cuando escuchas la voz de AMLO antes de gasolina. Eso no me lo veía venir", escribió el tiktoker para acompañar el video que emocionó a miles.

En el video se observa al par de amigos en el antro Fishmarket en Padova a oscuras y solo con luces de colores como testigos, además del resto de italianos que inmediatamente comenzaron a gritar de emoción, pero antes de que "Gasolina" hiciera de las suyas, se escuchó la voz de AMLO diciendo: "A todos los mexicanos, tenemos gasolina suficiente". Inmediatamente después la canción de Daddy Yankee puso ambiente en el lugar.

Al tratarse de un momento poco usual, la grabación llamó la atención de todos los mexicanos que no dudaron en dejar todo tipo de opiniones afirmando que nuestro país domina el mundo y que incluso cruzando fronteras es imposible escapar de él. "El mundo gira alrededor de México", "México te persigue", "no importa a dónde vayas, no puedes escapar", "imagínate vivir en México y perderte de esto", "AMLO es de nivel mundial", "AMLO iconic", "a tus órdenes general AMLO", "el surrealismo de México es otro nivel", "el cabecita está en todos lados" y "necesito vivir esto" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

