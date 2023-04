Steady Rollin, la banda que mantiene encendida la llama del rock en pleno 2023

Para Fernando Poma, antes de 2015 todo parecía que su destino iba a ser diferente. La vida artística jamás le había sido ajena. Fue junto al bajista y guitarrista Jerry Pardo, y el baterista Benjamín Andrade, que comenzó a interesarse por la música en 1994, volcando su experiencia a las composiciones, con su particular velo de melancolía.

Pero hubo un “despertar”, como él mismo vocalista lo define. Era un reconocido líder de negocios en latinoamérica y, a pesar de ello, escogió aventurarse en busca de sus sueños. Fue ahí cuando el germen de “Steady Rollin” comenzó su travesía.

Aún con sus numerosas vicisitudes, el arribo de la banda de rock en la escena musical de la región se vio sorprendido por una aceptación inesperada, traducida en más de 10 millones de reproducciones.

Ahora, a lo largo de su carrera, el conjunto ha sido merecedor de múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio del Público El Salvador en los Premios Estela de Guatemala 2018; Mejor video en “Viva la Mañana” (2018 y 2022); y Mejor canción de rock en “Música503”.

A su vez, la agrupación ha brindado múltiples conciertos en Latinoamérica y sus integrantes permanecen maravillados ante los frutos de su arduo trabajo. ''Fue muy sorprendente ver que en otros países cantaban nuestras canciones'', señaló Poma en una entrevista.

Para Fernando Poma, antes de 2015 todo parecía que su destino iba a ser diferente (Foto: Instagram/ @steadyrollinband)

El nuevo sencillo

La aprobación del público representa, para todo músico, el mayor desafío de todos. Y es que salvando contadas excepciones, requiere de harto trabajo y compromiso el mero hecho de ser escuchado, especialmente si de un intento por crear hits se trata.

Es por ello que, en el marco de su más reciente trabajo, Steady Rollin celebra el lanzamiento de “The Soldier”, su nuevo single. Retrata la historia de quienes dedican su vida al servicio militar. “Siga adelante, soldado, es lo que continúo diciéndome / No puedo permanecer aquí, donde puede jamás sea encontrado, tendido en territorio enemigo”, reza la canción.

La letra de “The Soldier” también refleja los pensamientos más profundos del protagonista y su anhelo por volver a casa tras defender a su patria. “Siga adelante, soldado, siga regresando a la base / no es opción morir aquí solo, a cuatro mil millas de casa /… en 20 días estaré listo para ir a casa, ha pasado tanto tiempo / Te he extrañado, a tí y a mi hijo, te he extrañado, cariño, por tanto tiempo”, continúa el sencillo.

Sigue leyendo:

BLACKPINK no cancela sus conciertos en México, pero sus fans temen por su salud

Carín León se sube a cantar con Panteón Rococo en el Pal’ Norte y esta es la reacción de los fanáticos

Armando Ramos confirma su salida de Calibre 50 y revela todo sobre su nueva agrupación "Al Tiro"