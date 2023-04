Sebastián Fundora revela que no le gustaba su apodo: “Pensé que se estaba burlando de mí”

El peleador mexicano Sebastián Fundora regresa este sábado al ring y lo hará encabezando una cartelera en Carson, California, en donde los fanáticos están ansiosos de ver de nueva cuenta a “La Torre Infernal”.

Aunque su apodo es uno de los más reconocidos del momento, para Sebastián no siempre fue de su agrado y recordó el momento para El Heraldo Media Group:

“Cuando escuché el apodo por primera vez, no me gustó. Porque Sampson Lewkowicz – mi promotor – llegó y me dijo que era como de película, impactante. Pero pensé que se estaba burlando de mí”, dijo en entrevista el peleador que limita en la categoría de los superwelter (69.8 kg) y mide 1.97 metros de estatura.

Fundora, de 25 años, explicó que con el tiempo ha logrado adaptarse al apodo, pues los fanáticos lo empezaron a reconocer y él se le quedó. Sin embargo, insistió que suena mucho mejor en español que en inglés.

“Ahora si me gusta... me gusta cómo la gente reacciona cuando lo escuchan, cómo se prenden”, abundó.

Con ese 1.97 metros de estatura y una pegada que lo ha llevado a acumular 13 nocauts en 20 victorias, Sebastián reconoció que su promotor no se equivocó y que después de todo, arriba del ring, si sea esa Torre Infernal.

Los mejores apodos en la actualidad

The Mexican Monster o el Monstruo Mexicano

El sobrenombre de David Benavidez tiene un origen muy especial, pues fue nada más y nada menos que Mike Tyson quien se lo puso y fue por lo implacable que es en el ring.

El Gorila

John Ryder, el siguiente rival de Canelo, se hace llamar el Gorila. El zurdo inglés asegura que su estilo de pelea es tan agresivo como el de un animal.

The Soul Taker o El ladrón de almas

Tim Tszyu, hijo de la leyenda australiana Kostya Tszyu, lleva muy buen paso en el boxeo y de sus 22 triunfos 16 los ha terminado antes del límite. Tremendo noqueador.

Rougarou

El campeón estadounidense Regis Prograis se hace llamar igual que la leyenda francesa asociada al Hombre Lobo.

