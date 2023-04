Mags, la segunda modelo con más me gusta en OnlyFans enfrenta a sus detractores

Mags, modelo de OnlyFans, aseguró que parte de su trabajo involucra mostrar los dedos de los pies y eso ha hecho que algunos desprecien su trabajo, pero a ella no le importa. A pesar de ser la segunda modelo con más seguidores en la plataforma, la joven de 25 años no comparte fotos desnuda y admite que tiene que trabajar más que el resto de las chicas para mantener su éxito.

La modelo estadounidense comenzó en la industria del entretenimiento para adultos cuando tenía apenas 18 años, pero a pesar de su éxito, Mags no se siente cómoda desnudándose frente a la cámara. Ha dicho que utiliza su tiempo libre para estudiar derecho y que su trabajo en la plataforma le ha ayudado a pagarse sus estudios.

Mags tiene que lidiar con los malos comentarios

El éxito de Mags no es celebrado por todos, detalló que muchos desaprueban su carrera, pero se mantiene firme en su decisión: "No tengo tiempo en mi día para preocuparme por lo que la gente piensa de mí", declaró recientemente en una entrevista con el diario Daily Star. "El dinero no va a durar para siempre, pero puedo tomarme mi tiempo para sentar las bases de la siguiente etapa de mi vida. Me ha cambiado la vida de más maneras de las que creo que puedo apreciar ahora mismo", agregó.

En la facultad de derecho la conocen como "la chica de OnlyFans", lo que le ha ayudado a "curtirse" contra los comentarios crueles. A pesar de esto, Mags ha mantenido una relación estable con su pareja pervertida, y asegura que su trabajo no ha afectado sus relaciones.

Mags no pasará por el quirófano

También mencionó que no tiene planes de someterse a cirugías plásticas. "No quiero ofender ni faltar al respeto a los increíbles creadores que toman esas decisiones, pero personalmente no son adecuadas para mí. Esta industria tiene una forma de hacer que te desprecies a ti mismo”, afirmó la modelo.

Aunque sí tiene un grupo de haters, refirió que muchos la respetan más ahora que se ha convertido en una de las modelos más exitosas de OnlyFans. La modelo espera obtener su licencia como abogada y seguir adelante con su carrera. "Este trabajo tiene muchos inconvenientes en la vida pública, pero la gente parece respetarte más si puedes demostrarles que estás en lo más alto de tu campo", concluyó Mags.

