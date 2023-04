FOTO | Karely Ruiz reta a la censura con delicado vestido azul de transparencias

Cuando se trata de un estilo arriesgado con el que se derroche sensualidad fanáticos en redes sociales de inmediato contemplan a Karely Ruiz, pues la modelo no duda en presumir su escultural figura con reveladores atuendos. Como el más reciente con el que retó a la censura en Instagram al llevar una delicado vestido azul de transparencias, que dejó al descubierto su belleza natural.

La modelo regiomontana continúa sumando éxitos como influencer y a través de OnlyFans, plataforma con contenido para adultos en la que es considerada una de las mexicanas mejor pagadas junto a celebridades como Celia Lora, Yanet García y Ninel Conde. Aunque en ocasiones lleva algunas de sus mejores fotografías subidas de tono a sus redes sociales con la intención de consentir a sus fans.

Vestido de transparencias de Karely Ruiz. Foto: IG @karelyruiz

Esta vez la creadora de contenido no dejó nada a la imaginación, pues optó por un minivestido azul de transparencias con un delicado diseño con el que mostró que no llevó nada más. La prenda es strapless y tiene mangas largas, así como brillo que añade el glamour que tanto la caracteriza sin dejar de lado el derroche de sensualidad con el que continúa conquistando a sus fanáticos.

“Normalicen no usar bra, por favor”, es el mensaje con el que al modelo compartió sus fotografías que en cuestión de minutos ganó más de 200 mil reacciones y comentarios donde la llenan de halagos: “Hermosa”, “Bellísima”, “Y la que soporte” y “Tú eres linda de la forma que sea”.

Look azul de Karely Ruiz. Foto: IG @karelyruiz

Look azul de Karely Ruiz

Todo indica que el color azul es uno de los favoritos de Karely Ruiz, pues no es la primera vez que la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, lo lleva en alguno de sus looks aún cuando se trata de un evento en el que desea generar impacto. Como la fotografía en la que presume su nueva camioneta mientras presume su figura y lanza un contundente mensaje a sus detractores: "Miren, la que no es natural está soportando con un nuevo trocón. Saludos",

En más de una ocasión la influencer, de 22 años, ha decidido poner fin a las críticas sobre su físico y las imágenes que comparte en sus redes sociales en las que se deja ver con delicados bikinis o lencería. La modelo ha dejado claro que no dejará de hacerlo ya que con ello obtiene jugosas ganancias con las que saca adelante a su familia.

Una vez más envió una fuerte indirecta, pero lo hizo usando un ajustado vestido azul con diseño asimétrico en la parte de la falda y el escote con el que mostró más de su envidiable figura. La prenda llevó plumas que añadieron glamour a su elegante atuendo y lo combinó con unas zapatillas abiertas en tono nude.

Karely Ruiz presume lujosa camioneta con elegante vestido azul. Foto: IG @karelyruiz

