Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy domingo 30 de abril según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este domingo 30 de abril hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este domingo 30 de abril tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este domingo 30 de abril sale la carta del Loco, arcano mayor del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida. Esta carta muestra tu necesidad de comenzar algo nuevo, sin embargo, tienes muchas dudas aún y sientes una gran resistencia a iniciar este proceso. Por otra parte te advierte de las personas que te rodean pues podrían estar abusando de tu confianza y buen corazón, no permitas que te engañen.

Amor

Cuando esta carta aparece volteada en el terreno del amor habla de que muestras cierta resistencia a "sentar cabeza", le tienes miedo al compromiso, a la llegada de los hijos o al propio matrimonio.

Tu pareja podría mostrar un poco de inestabilidad pero justamente es por que nota esta indecisión de tu parte, hazle saber que aún no estas preparada o preparado pero que lo amas.

Trabajo

Tienes todo para triunfar en tu trabajo, solo que la falta de confianza en ti mismo te está cerrando las puertas a un posible acenso, ponte las pilas por que si no alguien más tomarán las oportunidades que te están dando a ti.

Salud

Esta carta al salir invertida muestra que en un futuro próximo podrías estar propensa o propenso a sufrir un accidente pero nada grave no te asustes, solo será un percance mientras haces ejercicio o de ese estilo, así que pon atención y has el calentamiento como debe ser para que no te lastimes.

