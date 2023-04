¡Adiós a “La Pompis”! Sonido Pirata presenta como su reemplazo a “La Tortis”

Desde que se anunció la salida de “Medio Metro”, Sonido Pirata no ha dejado de ser blanco de controversia y esta vez sería “La Pompis” quien abandonó la agrupación. Ante esto presentaron a su nueva integrante, se trata de “La Tortis” que fue bien recibida por el público al mostrar su talento con impactantes pasos de baile un minivestido azul.

La agrupación sonidera liderada por Julián Ramírez, que ganó fama con su frase “¡Ah, Medio Metro!”, ha sido motivo de polémica en los últimos meses debido a las explosivas declaraciones de José Eduardo Rodríguez Sandallo, como es el nombre de pila del primer bailarín que acaparó las miradas con sus peculiares pasos vestido como El Chavo del 8, personaje creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños.

"La Pompis" ya tiene reemplazo con Sonido Pirata. Foto: FB La pompis cuenta oficial

A esto se suma la salida de “La Pompis”, quien en una entrevista para El Heraldo de México reveló que recibía un salario muy bajo mientras trabajaba con Sonido Pirata y confirmó lo que el primer Medio Metro había mencionado en más de una ocasión. Además, indicó que había recibido amenazas de no unirse a quien fuera su compañero de baile ya que la “gente se le echaría encima”.

Presentan a “La Tortis”

Durante su más reciente presentación en Atlixco, Puebla, Julián Ramírez presentó sobre el escenario a “La Tortis” que sería el reemplazo de Paulina Jasso, la joven bailarina que realizaba el papel de “La Pompis”.

Hasta el momento no se sabe el nombre de pila de “La Tortis”, sin embargo, durante el show demostró su talento con pasos de baile únicos al ritmo de la cumbia y de la mano del nuevo “Medio Metro”, quien también brilló sobre el escenario acompañado de “La Pequeña Nicole” y “La Cholondrina”.

Sobre su salida, “La Pompis” compartió un mensaje en sus redes sociales: “A partir de hoy muchas cosas van a cambiar. Quiero aclararle a mi público que yo no tengo nada que ver con las contrataciones de ‘Sonido Pirata’, que si les quedan mal, que si no les contestan yo no tengo nada que ver ya que mis contrataciones son individuales por la misma razón que no me gustan los problemas”.

