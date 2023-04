La serie en Netflix que es la más vistas del ranking y que debes verla este fin de semana

Netflix es una de las plataformas de streaming más importantes de todas y más antiguas, que fue creada en el año 1997, pero fue en el último tiempo que comenzó a tener mucha más popularidad y llegó a ubicarse entre las más vista de todas. Podemos encontrar una enorme cantidad de proyectos audiovisuales, desde telenovelas, series, documentales, películas y hasta bioseries. Por eso, no te puedes perder esta increíble serie latinoamericana que es una de las más vistas en el mundo y ya tiene confirmada su segunda temporada. Se trata de ‘Pálpito’ y estos son todos los detalles.

Seguramente has perdido varios minutos buscando algún proyecto interesante en Netflix y has pasado por todos los géneros o películas, pero no te habrás dado cuenta de que te puedes fijar en tendencias cuáles son los títulos más importantes del momento y los más vistos. Para toda Latinoamérica y el mundo, uno de los más vistos por todos es la serie ‘Pálpito’ que se acaba de estrenar y en poco tiempo se convirtió en uno de los más vistos por todos.

'Pálpito' se estrenó en 2022 y ya tiene su segunda temporada. Fuente Instagram @palpitonetflix

‘Pálpito’ es una serie de drama y trhiller que fue creada por Leonardo Padrón, que consta de 24 capítulos y de dos temporadas (esta última se acaba de lanzar). La trama gira en torno a un hombre que quiere vengarse de una red de tráfico de órganos que asesinó a su esposa y que por algunas circunstancias, se cruza con la mujer que lleva los órganos de su esposa. Cuenta con la participación de Sebastián Domínguez, Michel Brown y Ana Lucía Domínguez.

Es tendencia mundial la segunda temporada de 'Pálpito'

Al parecer, la segunda temporada ha tenido tanto éxito que ya son más de 52 millones de personas las que la han visto, siendo así una de las series que no te podés perder y que sí o sí tenés que ver. Incluso, ‘Pálpito’ se llevó grandes premios en la entrega de los Premios Platino, que se llevaron a cabo el pasado 23 de abril en Madrid. Entre los que estuvieron presentes, se encontraban Michel Brown, quien se llevó una de las grandes ovaciones.

Desde que se estrenó la segunda temporada de ‘Pálpito’ en Netflix el pasado 17 de abril, la serie ya cuenta con más de 52 millones de reproducciones, sin contar el día de su estreno a nivel global, donde más de 60 millones de personas la vieron, siendo un éxito para esta plataforma de streaming. En esta segunda entrega, los fans podrán ver que la esposa del protagonista no está muerta, sino que quiso desaparecer para hacer una nueva vida.

SIGUE LEYENDO:

El Señor de los Cielos | querida actriz se despide de la serie después de 7 años: "Gracias a todos"

Black Mirror, la popular serie de Netflix, regresa con Salma Hayek al frente