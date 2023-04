Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 29 de abril, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este sábado 29 de abril entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

Es posible que el día de hoy pases por una pena o que algún hecho puntual te haga recordar algo que viviste en el pasado, deja la melancolía de lado, no sirve en este momento, lo único que conseguirá es alejarte del grupo y no es lo que necesitas en este periodo.

Tienes muchas capacidades que aún no has explorado, hoy deberás rienda suelta a una de ellas, es probable que te encarguen una tarea que tenga que ver con tus habilidades sociales y el manejo de la comunicación, procura siempre mostrarte natural y tendrás un buen desempeño.

No dejes de ver a tus amistades por la relación que estás teniendo en este momento, unas cosas no quita la otra, por lo que siempre debes tratar de hacer tiempo para pasarlo con tu grupo de amigos. Estás entrando en un momento triste de tu vida, pero no dejes que la pena te pase la cuenta.

TAURO

Estás en un momento donde podrías ver que las oportunidades no existen para ti, pero esto está solo en tu mente, es necesario que comiences a abrir más los ojos y que también tú te hagas los espacios para poder encontrar puertas que se abran para ti, muchas veces somos nosotros quienes debemos poner todo de nuestro lado para comenzar a hacer realidad nuestros sueños.

Una persona que quieres mucho te buscará el día de hoy para realizar un trabajo que le ha costado mucho tiempo sacar, te ofrecerá un dinero a cambio de esto, ayúdale.

No es momento para planear un viaje o una salida fuera de la ciudad, tienes muchos asuntos que atender todavía como para darte un largo tiempo de descanso.

Si decides tomar la opción de hacer un viaje de todas formas, es mejor que pongas en orden tus asuntos antes de hacerlo, pon ojo en esto.

GÉMINIS

Muchas veces la soledad nos hace muy bien, ya que nos enseña grandes lecciones sobre nuestra vida y los aciertos que hemos hecho en ella, así como también nos obliga a ver nuestros errores.

El día de hoy debes procurar ver las cosas positivas que tienes y las personas que están a tu alrededor, no siempre será un reto el pasar los días por ti mismo, debes aprender a estar en solitario y a comenzar a hacer cambios positivos para tu vida.

No dejes que las personas que no te reportan cosas buenas te hagan tener un mal día, no es bueno que estés siempre pendiente de aquellos que no te dan buenos momentos en tu vida, podrías comenzar a caer en una tristeza personal si haces esto.

El amor es importante, pero debe esperar el tiempo suficiente para llegar a tu vida, es probable que aún no sea el día para amar.

CÁNCER

Es momento de comenzar a pensar en las cosas que debes hacer y dejar de darle espacio a lo que no es necesario en este momento.

No es un buen día para comenzar a creer que las cosas en la vida no serán posibles para ti, necesitas tener toda la actitud positiva que puedas para enfrentar la jornada que se te viene adelante.

No puedes tener siempre la razón en todo, por lo que si hoy alguien te hace ver un punto de vista diferente sobre un tema, debes darle la razón, es muy probable que la tenga.

No comiences un debate con tu pareja que no tengas intención de terminar, si te ha vencido en este intercambio de opiniones, entonces debes aceptar que es así.

Un momento muy bueno para el amor, por lo que si necesitas decirle a alguien que le quieres, hazlo sin miedo.

LEO

La persona que estás conociendo tiene otra persona en su mente, por lo que podría resultar difícil tener algo más allá que una simple cita o una amistad, no pierdas tu tiempo si ya sabes esta información, si te lo revela el día de hoy es una señal clara de que no le interesas para algo más, tómalo como lo que es, un mensaje directo.

No tengas ansiedad por los exámenes que se acercan, si estás en etapa de estudios esto es algo que siempre deberás vivir y tienes la preparación suficiente para sortear cualquier prueba que te pongan encima.

No es momento de invertir en una casa o de hacer un gasto muy fuerte de dinero, recuerda siempre que esto a veces puede ser contraproducente para lo que quieres hacer el día de mañana, necesitas tomar esta opción cuando tengas la posibilidad de tener el dinero suficiente para llevarlo a cabo.

VIRGO

Es bueno ir paso a paso en tu camino, pero hay ocasiones en que debemos apresurar el paso y luchar realmente por lo que queremos.

Te estás perdiendo una oportunidad importante y ya está pronta a finalizar, si no actúas ahora podrías perder y tendrías que esperar hasta otra ocasión, por lo que te animo a que lo intentes, no pierdes nada, solo ganarás experiencia y podrías resultar favorecido.

Aprovecha este día para realizar una actividad que haga recuperar vitalidad a tu cuerpo, estás en una etapa maravillosa de tu existencia y debes experimentarla como tal.

Si tienes hijos, es un buen momento para compartir más con ellos y enseñarles a cooperar en las tareas del hogar, será una actividad muy educativa para ellos y la llevarán de por vida.

El descanso es un bien muy preciado, pero lamentablemente no es el día para hacerlo.

LIBRA

Tienes que comenzar a tomar opciones reales con respecto a algo que está comenzando a molestarte en tu vida diaria, es probable que estés viendo como las cosas comienzan a apagarse entre tú y una persona que estás conociendo hace poco tiempo, si esto sucede no te preocupes, siempre puedes volver a encontrar a alguien nuevo, no será una gran pérdida para tu vida, es mejor mantenerte a solas si no te sientes bien con la persona que estás ahora.

Es tiempo de pensar un poco más en ti y no tanto en los demás.

Estás dejando de lado muchas de las cosas que te gusta hacer por dar espacio a otros en tu vida, recuerda que la caridad comienza por casa y en este momento debes escuchar a tu corazón y seguir el instinto. No dejes de consumir agua por las mañanas, es algo bueno para tu energía.

ESCORPIO

Es un momento muy bueno para quienes quieren encontrar algo que les corresponda y que esté acorde a lo que siempre han pensado para su vida.

No necesitas personas en tu vida que estén obstaculizando tu progreso, procura que siempre sea gente buena y positiva la que entre a tu vida, no es momento de hacer pruebas ni ver quién vale la pena y quién no.

Un momento de espera por algo que quieres mucho sucederá el día de hoy, es tiempo de comenzar a tener más paciencia.

Andar en bicicleta por la ciudad o usarla como medio de transporte para ir al trabajo puede ser una buena solución para evitar el tráfico por las mañanas.

Es tiempo de recordar que estás en el mundo para encontrar tu propio camino y para compartirlo con quien desee estar a tu lado y vivir la aventura de la vida juntos.

SAGITARIO

Experiencias pasadas han hecho que te conviertas en alguien más frío y con poca capacidad de asombrarte de la belleza en lo sencillo a tu alrededor.

Una persona del pasado puede estar rondando, si no te hizo bien antes, no esperes que sea diferente ahora, no des una oportunidad que luego puedes lamentar.

Si estás estudiando aún, debes notar que con la madurez vienen ciertas responsabilidades que debes estar dispuesto a tomar, no dejes que la vida te enseñe a golpes lo que puedes aprender el día de hoy.

La vida está llena de matices y puedes darte de cuenta de todos sus colores, no dejes de aprender de esto, porque si vienen tiempos malos, puedes usar la experiencia aprendida ahora para sortearlos rápidamente.

Necesitas estar un tiempo a solas, no es algo por lo que los que te rodean deban juzgarte o pedirte explicaciones.

CAPRICORNIO

Es un buen momento para comenzar a tener actitudes positivas frente al trabajo, no siempre puede ser todo como quieres o como lo has soñado, a veces tienes que hacer esfuerzos que no quieres realizar por darle más valor a lo que necesitas pagar o las metas a corto plazo que te has puesto.

No dejes de estar presente en la vida de tus seres queridos, no es bueno que siempre estés tratando de evitar el contacto con otros, no eres un animal solitario recuerda que hay más personas en el mundo y que necesitas comenzar a apreciar lo que otros hacen por ti.

No esperes que otros te hagan tus cosas, debes tomar acciones sobre lo que necesitas decidir en este minuto.

Comienza a pensar en qué vas a gastar el dinero extra que podrá llegar el día de hoy, es bueno que tengas siempre un plan de ahorro, podría necesitar dinero más adelante.

ACUARIO

Tienes en tu poder algo que no te perteneces, debes regresar esto a la persona que corresponda, no querrás que te acusen de quedarte con algo que no es tuyo.

Es momento de abrir los ojos y darte cuenta que tienes un sinfín de posibilidades para encontrar tu felicidad. No te quedes pegado esperando una sola cosa, ya que podrías perder tiempo valioso.

Una persona está esperando una visita tuya hace bastante tiempo y debes responder a su solicitud, tiene que decirte una cosa muy importante que traerá muchos beneficios para ti.

Un amor nuevo podría hacerte olvidar lo mal que los has pasado en el pasado, no dejes que los recuerdos te impidan conocer a esa persona.

Recuerda siempre que estás en un buen momento de tu vida y que tienes que hacer cambios positivos para tu salud, prueba una nueva rutina de ejercicios o intentar un nuevo método de alimentación.

PISCIS

Debes tener en tu mente la capacidad de siempre estar cambiando y en constante evolución, no dejes que esto te pase la cuenta para el futuro.

No esperes que una persona que no te entiende te dé momentos buenos, es probable que tengas que hacer muchos esfuerzos extras para agradar a alguien que no te corresponde de la misma forma que tú.

Comienza a hacer cambios positivos para tu vida, pero no esperes que estos cambios surtan efecto de manera espontánea, es mejor que te mantengas de una forma más tranquila en la vida, nunca sabes qué podría pasar más adelante, donde quizás necesitarás sacar fuerzas de lugares insospechados que habitan en tu interior, recuerda siempre que tienes todo para triunfar solo falta que creas mucho más en ti y en tu trabajo.

No esperes mucho tiempo para revisar ese dolor que tienes en tus huesos, es probable que se trate de algo leve, pero es mejor asegurarse.

SIGUE LEYENDO:

Horóscopos: mejores días de abril para cambiar tu vida

Luna rosa de abril: cómo y cuándo ver el fenómeno astronómico que afectará a los signos

Horóscopos de abril: así será tu suerte según tu signo del zodiaco