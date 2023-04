Rosalía en el Zócalo: 5 recomendaciones de seguridad para asistir al concierto este 28 de abril

A principios de abril la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Rosalía ofrecerá un concierto gratuito en la plancha del Zócalo, una noticia que despertó la emoción de miles de personas que quieren volver a verla en vivo o que no alcanzaron boletos para su presentación del año pasado. La noticia rápidamente desató el debate en la red, por quienes aplaudieron la accesibilidad al entretenimiento y los que criticaron el gasto que supuso traer a la española a territorio azteca.

Pese a ello, miles de mexicanos están listos para cantar desde el Zócalo capitalino canciones como "Despechá", "Bizcochito" y "Con altura", ya sea desde las calles o desde las terrazas aledañas a este sitio emblemático de México; sin embargo, antes de lanzarse el próximo 28 de abril a disfrutar de una noche llena de música y baile es necesario recordar algunas de las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes y hasta estafas. Pues más allá de recordar que nadie te puede vender un boleto para el concierto, hay otros tips que te ayudarán a disfrutar hasta el último tema que Rosalía cante.

Considera que estarás de pie por varias horas

Si eres de los que el próximo 28 de abril llegará a primera hora a la plancha del Zócalo de la CDMX para asegurar un buen lugar, hay varios aspectos que debes de tomar en cuenta y que te ayudarán a procurar tu seguridad, incluyendo la de salud. Pues tomar esta decisión implica pasar todo el día de pie y bajo los rayos del sol, algo que en esta temporada puede ocasionar golpes de calor o cuadros de deshidratación que pongan en riesgo tu vida. Es por ello que entre las recomendaciones más importantes destacan:

Llevar ropa cómoda y fresca; no dudes también en agregar un impermeable por si una lluvia repentina aparece, pero evita los paraguas para permitir la vista de quienes te rodean

Apuesta por el calzado más cómodo, ¡tus pies lo agradecerán!

No olvides llevar agua y snacks

Sin importar la hora a la que llegues al Zócalo para ver a la Motomami, es muy importante que lleves contigo una botella de agua y comida o snacks, pues de esta manera de mantendrás correctamente hidratado o ganarás energía suficiente para disfrutar del concierto. Es importante recordar que los alimentos que lleves deben de ser ligeros y de larga duración para que no se echen a perder tras horas bajo el sol, así mismo evitarás querer ir al baño constantemente y con el riesgo de perder tu lugar.

Kit de emergencia

Al tratarse de un evento masivo, los accidentes puedan ocurrir y es por ello que resulta indispensable tomar algunas medidas que te ayuden a mantener tu seguridad como es el caso de llevar una identificación y un número de algún familiar, así mismo dinero en efectivo y cambio pueden ser de utilidad. Por otro lado, una pila portátil para tu celular te ayudará a garantizar que no te quedes incomunicado en ningún momento y por último, compartir la ubicación con alguien de confianza te ayudará.

Es importante recordar que así como hay artículos que pueden ser de mucha utilidad, existen otros prohibidos y que pueden representar un riesgo, entre ellos están las bebidas alcohólicas, los objetos punzocortantes y armas, además de la pirotecnia.

Asegúrate de conocer las rutas

Otra de las recomendaciones indispensables para ir a ver a Rosalía este 28 de abril es conocer cómo llegar y qué rutas estarán disponibles, ya que el acceso al Zócalo es por las calles Pino Suárez, 20 de noviembre y 16 de septiembre; mientras que el transporte público también te puede acercar al destino y de ahí bastará caminar para disfrutar del concierto.

Estaciones del Metro: Allende, Bellas Artes, Salto del Agua y San Juan de Letrán

Estaciones del Metrobús: Museo de la Ciudad

Evita los lujos

Los conciertos se han convertido en el lugar perfecto para crear los looks más icónicos y en ocasiones los más costosos; sin embargo, lo ideal es evitar los lujos para no pasar un mal rato como un asalto o que te "bolseen" sin que te des cuenta, es por ello que se recomienda llevar un outfit digno de una Motomami, pero que no llame demasiado la atención. Asimismo, procura no llevar otros objetos de valor contigo como grandes cantidades de dinero, piezas exclusivas, laptops, tablets, etc.

