Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 24 al 28 de abril, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana del 24 al 28 de abril entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

La gente de Aries estará muy bien influenciada astrológicamente durante los próximos siete días, razón por la cual se sentirán pletóricos de energía y vitalidad. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana comenzarán a solucionarse todos los problemas que te han preocupado últimamente. No esperes soluciones mágicas, puesto que llevará su tiempo, pero dentro de unos meses lograrás atravesar exitosamente la crisis y obtener de nuevo la solidez económica a la que estabas acostumbrado. En el terreno amoroso, el hombre de Aries tendrá una semana muy poco tranquila.

Recientemente el comportamiento de tu pareja frente a una cierta situación te ha provocado una gran decepción. Un familiar cercano ha estado gravemente enfermo y durante su convalecencia tu pareja no sólo no te ha dado su apoyo, sino que ha hecho exigencias poco realistas para el momento tan difícil que estabas atravesando. Los astros te aconsejan que no dilates lo inevitable: hazle saber a tu pareja tu decisión de terminar con la relación y verás cómo comienzas a sentirte más aliviado. En cuanto a la mujer de Aries, enfrentará sorpresas desagradables si no logra controlar su temperamento. Quieres progresar económicamente y eso está muy bien.

Sin embargo, le estás exigiendo a tu pareja demasiados sacrificios para poder satisfacer tus deseos materiales. Sé más comprensiva y considerada con el hombre que tienes a tu lado porque de lo contrario vas a perderlo. No será un buen momento para descuidar tu salud, presta sobre todo atención a cualquier molestia o dolor que pudieras sentir en la zona genital.

TAURO

En el terreno del trabajo será una muy buena semana. Has esperado durante mucho tiempo una oportunidad para demostrar todos tus conocimientos y tus habilidades. Esa ansiada oportunidad llegará durante los próximos días: una mujer con mayor jerarquía que tú, te delegará una situación crítica que requerirá medidas urgentes y efectivas. El encargo te tomará por sorpresa porque siempre habías pensado que no eras del agrado de esa mujer.

No obstante, la realidad te mostrará lo equivocado que estabas. Ella consideraba que eras un empleado con mucho potencial y por este motivo solía exigirte mucho más que al resto de tus colegas. Lograrás resolver la situación a través de medidas brillantes e ingeniosas y con ello te granjearás el respeto de tus compañeros y superiores. En el terreno amoroso, la mujer de Tauro no tendrá una buena semana. Permanentemente le haces a tu compañero sentimental reclamos y planteos ridículos, motivados mayormente por tus celos enfermizos.

Estás obsesionada con la idea de que tu pareja ha comenzado a verse con alguien más y eso ha provocado que te vuelvas más asfixiante que nunca. El fantasma de la infidelidad estás solamente en tu cabeza y no en la realidad. No obstante, la paciencia del hombre que amas se está acabando y si no cambias, será él quien decidirá cambiar de pareja. Por su parte, el hombre de Tauro tendrá una semana muy alentadora a nivel amoroso. Habías planeado con tu pareja una actividad en conjunto, pero debido a imprevistos económicos no podrán llevarlos a cabo.

Sin embargo, ella comprenderá la situación y no sólo no te hará ningún reclamo, sino que se esmerará por alegrarte y hacerte olvidar el mal momento.

GÉMINIS

En el ámbito laboral, será una semana en donde se producirán cambios muy favorables para las personas de Géminis. Te sientes muy mal en tu trabajo actual y por ese motivo has buscado desesperadamente otros horizontes laborales. No obstante, no has logrado más que entrevistas fallidas y eso te ha deprimido mucho. Sin embargo, esta semana comenzarás a practicar un deporte y allí conocerás a hombre que podrá ser el nexo entre tú y tu próximo empleo.

Las cosas sucederán rápidamente y antes de lo que esperas estarás instalado en tu nuevo trabajo, en el cual estarás muy cómodo y contento. En el terreno amoroso, estás en pareja desde hace muchos años y la persona que está a tu lado ha demostrado en reiteradas oportunidades su amor y entrega a ti. No obstante, aparecerá en tu vida una persona que te despertará los instintos como nunca nadie lo había logrado. Desearás tanto a esa persona que no te detendrás a reflexionar sobre las posibles consecuencias que esa aventura pueda causar en tu relación. Los astros te aconsejan que pienses bien lo que vas a hacer porque tu infidelidad no quedará oculta mucho tiempo y cuando la verdad salga a la luz perderás irremediablemente a tu pareja actual.

En el ámbito de las finanzas y de los negocios, tendrás una semana muy exitosa siempre y cuando logres contener tus impulsos y actuar con cautela. En cuanto a la salud, ten cuidado con el consumo excesivo y sin prescripción médica de antidepresivos o energizantes, aunque supuestamente sean de origen natural, porque existe el riesgo de que perjudiques tu salud.

CÁNCER

Durante esta semana la gente de Cáncer tendrá muy exacerbada su intuición y su sensibilidad. Confía en tu voz interior y guíate por ella para tomar las decisiones importantes durante los próximos días. En el ámbito del trabajo, será una muy buena semana para las personas de Cáncer que hayan comenzado en un trabajo recientemente. Si estás en tu período de prueba, quédate tranquilo porque recibirás muy buenas noticias a partir del miércoles.

Si estás desempleado, no dejes que la tristeza y el desánimo se apoderen de ti. Refuerza tu búsqueda porque esta semana tendrás novedades alentadoras. En el terreno del amor, el hombre de Cáncer estará muy ansioso durante los próximos días. Estás enamorado y quieres que la relación se consolide, por ello le has propuesto a tu pareja una convivencia y estás esperando ansiosamente la respuesta. Sin embargo, no te ilusiones porque probablemente recibirás una respuesta negativa.

No obstante, eso no significa que tu pareja no sienta amor por ti, sino que necesita ir más despacio para sentirse segura. Actúa con madurez, comprende sus razones y espera pacientemente. Si en vez de eso, le haces reclamos infantiles lo único que lograrás es que sus dudas acerca de un futuro contigo se vuelvan más sólidas. Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una semana intensa debido a las decisiones que se verá obligada a tomar. Hace algunas semanas comenzaste una relación y aunque creíste que iba a funcionar has empezado a dudarlo.

LEO

Durante esta semana la gente de Leo mostrará una tendencia a dejarse llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias. Debido a esto podrás tomar decisiones precipitadas de las que después podrías arrepentirte. Estarás muy impaciente e inquieto durante los próximos días gracias a la influencia de la Luna sobre tu signo. Los astros te aconsejan que busques formas positivas de canalizar esa ansiedad.

Sobre todo, evita tratar mal o agresivamente a las personas que te rodean, en especial en tu ámbito laboral. En el terreno sentimental, el hombre de Leo se encontrará atravesando un período de mucha frialdad e indiferencia hacia su pareja. La mujer que amas te ha reclamado en reiteradas ocasiones tu falta de atención hacia ella. Sin embargo, tú no has modificado ni tu comportamiento ni tus actitudes. Estás haciendo sufrir innecesariamente a alguien que te ama y que ha estado junto a ti en muchos de tus momentos más difíciles.

Es aconsejable que utilices los próximos días para descifrar tus propios sentimientos. Si ya no sientes nada por tu compañera sentimental, actúa de forma honesta y finaliza la relación. Por su parte, la mujer de Leo también tendrá algunos problemas a nivel amoroso durante los próximos días. Amas a tu pareja, pero el ajetreo de la vida diaria ha provocado que descuides la intimidad con tu compañero sentimental. No permitas que la llama de la pasión se apague completamente porque entonces será mucho más difícil volver a encenderla.

Actúa ahora y sorprende esta noche a tu pareja con una cena romántica y seductora.

VIRGO

Será una semana muy complicada en el terreno del amor para la gente de Virgo. Tu relación sentimental está mal desde hace mucho tiempo y diferentes circunstancias que ocurrirán durante esta semana empeorarán la situación, al punto de que sentirás que ya no habrá nada que pueda hacerse para salvarla. Eres consciente de que todo se terminó y que el amor que sentías hacia la persona que está a tu lado desapareció hace tiempo. Sin embargo, no te animas a plantearle a tu pareja la necesidad de una separación.

Tienes miedo de su reacción y además temes que tus hijos puedan verse perjudicados. Los astros te otorgarán los próximos días mucha claridad mental. Aprovecha este momento para reflexionar y determinar si el ambiente que se genera por las constantes discusiones con tu pareja es positivo y beneficioso para tus hijos. En el ámbito de las finanzas y los negocios, un amigo te hará una propuesta para participar en un negocio que a simple vista se ve muy tentador. Sin embargo, no te conviene aceptar debido a que el proyecto no estará organizado adecuadamente y por ello no alcanzará el éxito.

En el ámbito laboral deberás tener mucha paciencia durante esta semana. Estás esperando que ocurra un cambio positivo en tu profesión y eso te llena de ansiedad. No obstante, esa noticia que tanto esperas no llegará durante los próximos días. Ya has hecho todo lo que estaba a tu alcance para conseguir lo que deseas, ahora es tiempo de dejar las cosas en manos de la vida y centrar tu atención en otras metas. Lo que tanto deseas llegará en el momento adecuado.

LIBRA

Esta semana comenzará para la gente de Libra un período en donde los astros impulsarán las reconciliaciones y la armonía en las relaciones humanas. Hay un miembro de tu familia del que te has distanciado debido a una fuerte discusión que tuvieron en el pasado. Lamentas todo lo que dijiste en aquella ocasión, pero tu orgullo te ha impedido pedir disculpas y acercarte nuevamente a esa persona que tanto extrañas. Sin embargo, un acontecimiento familiar te brindará la oportunidad que tanto estabas deseando y podrás hablar y arreglar las cosas con esa persona.

En el terreno del trabajo, esta será una semana de muchas oportunidades. Uno de tus superiores te ofrecerá un cargo que, aunque interesante, dudarás en aceptar. La empresa en donde trabajas está atravesando una crisis y el cargo que te ofrecen implica responsabilidades enormes. Tienes miedo de no poder manejar las circunstancias. Los astros te aconsejan que dejes tus temores a un lado y aceptes lo que te ofrecen.

Lograrás desempeñarte correctamente y eso te ayudará a aumentar la confianza en ti mismo y a ganar experiencia. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Libra vivirán una semana en la que sus respectivas parejas les pedirán definiciones. Tu compañero sentimental te ha manifestado desde hace tiempo su deseo de ser padre o de casarse y consolidar la relación. Tú te has limitado a responder con evasivas, no obstante, el tiempo se te ha acabado: durante los próximos días te exigirá una respuesta.

ESCORPIO

Esta semana la gente de Escorpio estará influenciada por excelentes vibraciones cósmicas que impulsarán y aportarán soluciones a todos sus problemas de índole sentimental. En el ámbito financiero y de negocios, tendrás una buena semana. Recibirás inesperadamente una suma de dinero mediante la cual podrás pagar las deudas de tus emprendimientos comerciales que tanto te preocupaban. En el ámbito laboral, los nacidos bajo este signo cosecharán el fruto de los esfuerzos constantes y sostenidos que han realizado durante los últimos meses.

En el terreno sentimental, el hombre de Escorpio ha vivido un período muy despreocupado, en el que su vida sentimental se limitaba a encuentros sexuales ocasionales. Rehuías cualquier tipo de compromiso y eso te hacía feliz. Sin embargo, esta semana empezarás a sentir que necesitas algo más que sexo para estar satisfecho. Todavía estás a tiempo de encontrar a una persona que pueda satisfacer tus necesidades espirituales y emocionales, pero deberás dejar tu irresponsable vida de soltero y comprometerte en una relación. Por su parte, la mujer de Escorpio se sentirá más sola que nunca durante esta semana.

Tu pareja está muy entregado a su vida profesional y es muy poco el tiempo que te dedica. Has esperado durante muchos meses a que las cosas cambien, pero ha sido en vano. Él ha aceptado recientemente un nuevo cargo que implica mayores responsabilidades y, por lo tanto, tendrá todavía más tiempo de trabajo. Los astros te invitan a reflexionar, él tiene sus prioridades entre las cuales, evidentemente, no figuras tú. Tal vez sea un buen momento para terminar con la relación.

SAGITARIO

Será una semana en la que las personas de Sagitario tendrán fortalecidas su capacidad para relacionarse armoniosamente con todas las personas con las que tengan contacto y ello les permitirá solucionar algunos problemas menores que podrán surgir durante los próximos días. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana muy estresante. Tu comercio lleva años de operación y hasta ahora has logrado mantenerlo bastante bien. Sin embargo, los tiempos han cambiado y las viejas estrategias ya no te serán útiles.

Esta semana tomarás consciencia de que necesitas modernizarte para que tu emprendimiento comercial continúe creciendo. Con este fin, debes buscar la ayuda de personas idóneas que puedan aportarte nuevas ideas y, con base en ellas, haz las innovaciones pertinentes. En el terreno del amor, será una semana de mucha indecisión para el hombre de Sagitario. Llevas bastante tiempo con tu pareja y aunque la relación pasa por un buen momento, te sientes un poco aburrido y extrañas la pasión y excitación del comienzo. Una relación pasa por distintas etapas y cada una de ellas tiene sus cosas buenas.

De manera que aprovecha y disfruta de todo lo bueno que compartes con la persona que amas y conversa con ella para ver si entre ambos pueden reavivar la pasión y escapar de la rutina. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá una semana excelente en donde ocurrirán compromisos que parecían imposibles. Desde hace mucho tiempo estás enamorada de un hombre que ocupa un alto cargo en tu lugar de trabajo. Él nunca ha dado muestras de interesarse por ti y tú te has limitado a admirarlo en silencio. Sin embargo, esta semana te sorprenderá descubrir que él ha comenzado a tener interés por ti.

CAPRICORNIO

Será una muy buena semana para las personas nacidas bajo este signo. Los astros te otorgarán una claridad mental que te permitirá analizar tus problemas y preocupaciones desde otra óptica. Al hacerlo lograrás encontrar soluciones para aquellos inconvenientes que te quitaban el sueño. Actúa con calma, ocúpate de un problema a la vez y verás como todo poco a poco se irá arreglando.

En el ámbito laboral, será una semana con algunas novedades. Tendrás un nuevo compañero de trabajo que te llenará de desconfianza. Esta persona será muy inteligente y eficiente y eso contribuirá a aumentar tu descontento. Lo verás como un posible rival que podría resultar una amenaza para tu continuidad laboral. Sin embargo, tus recelos van a resultar exagerados.

Tu nuevo colega no se convertirá en tu amigo, pero su presencia puede resultarte beneficiosa en tanto te sirva como un estímulo para dar lo mejor y demostrar de lo que eres capaz. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Capricornio están atravesando una crisis en sus respectivas relaciones y, a menos que hagan algo al respecto, la separación será inminente.

Estás consciente de que tu relación no está pasando un buen momento, el problema es que no estás haciendo nada para mejorar las cosas y tu pareja muestra la misma indiferencia que tú. Puede que sea el momento adecuado para sentarse a conversar y admitir que tal vez ninguno de los dos en la pareja está verdaderamente interesado en continuar con la relación sentimental.

ACUARIO

En el ámbito de las finanzas y los negocios será una semana complicadísima para las personas de Acuario. Eres una persona sumamente capaz y cuentas con una amplia experiencia en los negocios. Todos tus emprendimientos comerciales son exitosos y obtienes amplias ganancias de ellos. Sin embargo, los astros te advierten que no es el momento adecuado para que te relajes, sino que debes estar más atento que nunca.

Aparecerá una persona pretenderá querer hacer negocios contigo, pero sus verdaderas intenciones son oscuras. Habitualmente detectarías cualquier peligro de estafa al instante. El problema es que te sentirás tan atraído sexualmente por esta persona que no podrás razonar convenientemente. La única forma de escapar a este peligro será confiar y pedir consejo a aquellas personas de tu círculo íntimo que te aprecian y que te son leales. En el terreno sentimental, la mujer de Acuario vivirá una semana con muchos sinsabores.

Estás enamoradísima de tu pareja. No obstante, él te manifestará durante los próximos días su deseo de terminar la relación. Será un golpe muy duro para ti, pero lo peor que puedes hacer es pretender que no te duele esa pérdida y que ya has superado la ruptura. Deja tu orgullo de lado y date el tiempo necesario para elaborar el duelo, sin molestarte en fingir ante nadie. Con el tiempo las heridas se cerrarán verdaderamente y podrás comenzar de nuevo en el amor.

Por su parte, el hombre de Acuario tendrá algunas conversaciones profundas con su pareja durante los próximos días, durante las cuales descubrirá aspectos de la personalidad de su compañera sentimental que no conocía y que no le gustarán.

PISCIS

Las personas de Piscis experimentarán durante los próximos días una inusitada facilidad para expresar sus emociones e ideas, gracias a que estarán bajo la influencia directa de la Luna. Será el momento ideal para que dejes de sentirte avasallado por algunas de las personas que te rodean, sobre todo en el ámbito laboral, y de que exijas lo que te corresponde. Sin embargo, recuerda conservar en esos reclamos la mesura: no utilices palabras groseras o hirientes. Defiende tus intereses, pero con las palabras y las maneras correctas, de esta forma obtendrás mejores resultados.

En el ámbito financiero y de los negocios, se producirán algunos cambios en el mercado que te harán sentir atemorizado porque pensarás que tu emprendimiento comercial estará en riesgo. Relájate y reflexiona para encontrar la forma en la que puedas beneficiarte con dichos cambios. Debes aprender a adaptarte a las tendencias y no resistirte a ellas. En el terreno laboral, los astros te aconsejas que permanezcas ajeno a cualquier controversia que puede suscitarse en tu lugar de trabajo durante esta semana. Ocurrirán algunos problemas que pondrán nerviosos y malhumorados tanto a tus jefes como a tus compañeros de trabajo.

No permitas que esa energía te afecte. Permanece atento y concentrado en tus labores y verás como tu semana laboral transcurre sin ningún sobresalto. En cuanto a tu salud, hace unos meses tuviste algunos problemas y el médico te prescribió algunas indicaciones que no seguiste. A partir del jueves tu salud volverá a resentirse y comenzarás a pagar dolorosamente el comportamiento negligente que has tenido hacia tu organismo.

