Conjunción de Sol y Tauro, cuidado hay aspectos de tu vida que debes cambiar HOY 24 de abril

Estamos en la primavera, un periodo de renovación y renacimiento, no sólo aplica para la naturaleza sino para la vida de cada uno de nosotros, pues al igual que las flores podemos ir despojándonos de las capas que nos cubren y no permiten que podamos florecer, por lo que la astróloga española Esperanza Gracia nos hace una invitación a perder el miedo y cambiar esos aspectos de la vida que no permiten expresar nuestro máximo potencial y florecimiento.

Nos recomienda que esta semana que va del 24 al 28 apostemos por el color dorado que será de la suerte para todos los signos del zodiaco y es un color que atrae la suerte y el dinero, por lo que es ideal para quienes tiene entrevistas de trabajo esta semana. Pero, ojo, pues también se puede apostar por el color azul que nos aporta tranquilidad y paz cuando sufrimos procesos de ansiedad.

Se acerca la fecha para la lluvia de estrellas Líridas. Foto: Pixabay

Cuál será la suerte para los signos del zodiaco hoy 24 de abril

Diremos adiós al mes de abril con una dosis de energía vital que nos ayudará a tener muchísima determinación y se acabarán las dudas. Es momento de imponer la fuerza de la voluntad ante la razón. Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario serán los que tendrán mejor suerte esta semana del 24 al 28 de abril.

El Cuarto Creciente de la Luna en #Leo, el día 27, nos ayuda a despedir el mes de abril con una dosis extra de energía muy optimista y vital, que nos anima a seguir adelante sin rendirnos. Tendremos determinación y desaparecerán las dudas.

Aries

Tu vida va a ser muy intensa, y podrás vivir experiencias que te hagan vibrar como tú necesitas, pero sé cauto si te proponen algo que no ves claro. Tu intuición no se va a equivocar. Te interesa buscar estabilidad afectiva y huir de aventuras pasajeras.

Tauro

Muchas felicidades. La suerte es tu aliada, frecuenta lugares nuevos porque puedes contactar con personas que den un toque de color y diversión a tu vida. Es el momento de hacer frente a cuestiones prácticas y dejar zanjado algo que tienes a medias.

Géminis

Hay tensiones en tu entorno que pueden empañar tu vida. Necesitas tomar las riendas y poner orden en tus emociones, que están un poco confusas. #Venus en tu signo te anima a disfrutar de la vida y te ofrece un momento fabuloso para iniciar o retomar una relación.

Cáncer

Pueden presentarse situaciones que te pongan al límite, pero Marte en tu signo te llena de energía para que puedas con todo. Eso sí, no olvides desconectar y relajarte. La Luna en tu signo el 24, 25 y 26 armoniza tu vida y te trae momentos agradables.

Leo

Algún tema pendiente puede tenerte intranquilo, pero el día 27 tiene lugar el #CuartoCreciente en tu signo que te transmite un torrente de energía para que superes cualquier prueba. Todos se sentirán especialmente bien a tu lado y será un lujo tenerte cerca.

Virgo

La Luna en tu signo, los días 29 y 30, va a hacer que te sientas confiado y seguro, impulsándote a centrarte en un objetivo concreto para conseguir el éxito. Vas a encauzar tu vida de forma positiva y verás las cosas con más perspectiva y optimismo.

Libra

Necesitas olvidar un asunto del pasado que no te deja ser feliz. Céntrate en el presente, que Venus te hace muy buenos aspectos y tienes por delante días muy positivos para el amor, la amistad, las relaciones sociales… Escucha a tu cuerpo y oblígate a parar.

Escorpio

Mantenerte al pie del cañón, aunque no veas éxitos inmediatos, es la consigna de estos días porque si perseveras y no te rindes vas a ver cumplidos tus objetivos. Vienen cambios positivos a tu vida y debes estar atento para aprovecharlos.

Sagitario

Vas a estar muy creativo, con una gran fuerza de voluntad y con tus capacidades al máximo para que aciertes en todo lo que decidas. Necesitas activar tu vida sentimental, y no dudarás en embarcarte en nuevas aventuras que pueden hacerte feliz.

Capricornio

Vas a vivir buenos momentos en tus relaciones personales. Tu círculo de amigos se puede ampliar con gente nueva que será un estímulo muy positivo para ti. Puedes iniciar con buen pie un proyecto que tienes en mente, y sentirás que vas en la dirección adecuada.

Acuario

No estás al cien por cien y te costará seguir el ritmo que te marca la vida… Pero no te distraigas y sigue siempre el camino que tu corazón te indique para acertar. Los buenos aspectos de Venus pueden dar un vuelco positivo a un algo que te preocupa.

Piscis

Con la Luna en Cuarto Creciente te sentirás fortalecido y lleno de energía, y tendrás muchas ganas de salir al mundo y brillar. Aprovecha que la suerte está de tu parte y apunta alto porque tienes todo a tu favor para conseguir tus objetivos.

