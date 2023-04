VIDEO: tunden en redes a tiktoker por crear el "cereal de la naturaleza", ¡con fruta y agua!

La comida más importante del día es el desayuno y es por ello que muchas personas siempre buscan las alternativas más deliciosas y saludables para tener energía a lo largo del día y entre la gran variedad de platillos destaca un plato de cereal con leche; sin embargo, esta sencilla receta se ha modificado gracias a una tendencia viral que una joven tiktoker recreó y la llevó a recibir burlas y críticas. ¿La razón?, que preparó un "cereal de la naturaleza" alejado de lo que muchos pensaron, por lo que se abrió el debate en las redes.

En las últimas horas se ha hecho viral un video en TikTok en el que la joven enseña a preparar el famoso "cereal de la naturaleza" que, aunque termina siendo una excelente alternativa para que el cuerpo reciba antioxidantes, ha sido duramente criticada por ser una alternativa alejada de su nombre y es que contrario a lo que parece, no tiene cereal, sino solo fruta y agua. Por otro lado, algunos usuarios no dudaron en afirmar que una forma igual de viable para consumir este preparado es por medio de un batido o agua infusionada, pero no venderlo como algo que no es.

"Hice este cereal de la naturaleza y me encantó. Necesitas un bowl, mezcla de berries -yo utilicé unas que traían fresas, frambuesas, de todo, congeladas- y una taza de agua de coco. Después le agregué hielo, yo le puse en forma de estrellitas porque me encantan y listo. Creo que también le puedes agregar granada y la verdad es que queda muy rico, le pongo un 10", explica la mujer en el video.

Afirman que puede ayudar a mejorar la digestión. (Foto: Captura de pantalla)

Luego de dar la explicación, la joven presumió el resultado final y fue precisamente este el que desató las críticas y burlas entre los usuarios; cabe destacar que aunque la receta fue publicada hace un par de años, fue en las últimas horas cuando usuarios de TikTok comenzaron a hacer dúos hasta viralizar nuevamente el famoso cereal. Como era de esperarse, las diversas opiniones se enfocaron principalmente a la falta de cereal y leche de este preparado, mientras que otros más no dudaron en recordar otras preparaciones igual de polémicas.

"Es solo agua y fruta", "mételo en una licuadora y estará mejor", "eso no es cereal", "¿no sería más bien una ensalada de frutas?", "yo pensaba que se le ponía vodka o algo así", "pero la leche y el cereal son de la naturaleza", "solo para gente rica" y "se parece a las recetas de Ana y Mía", se lee en la red, este último comentario haciendo referencia a los grupos pro anorexia y bulimia.

A pesar de ello, el debate se centró en que el platillo carece de cereales que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), son aquellos como el maíz, sorgo, mijo, trigo, arroz, cebada, avena, teff y quinoa. Tal y como ha demostrado esta receta viral, estos ingredientes pueden quedar fuera de la lista y en su lugar elegir los antes señalados; cabe destacar que la popularidad de este platillo es mucha y tan sólo en TikTok el hashtag "NaturesCereal" tiene más de 986.4 millones de visualizaciones.

