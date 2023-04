Desafortunados, estos son los tres signos que tendrán un mal fin de semana, según la astrología oriental

El horóscopo chino está compuesto de doce signos que están representados por varios animales que conocemos y otros un poco mitológicos. Su origen, de acuerdo a los antiguos astrónomos chinos, se remonta al Emperador de Jade que habría organizado una carrera de animales y los ganadores quedaron asignados para ser los signos. Pese a que es uno de los más elegidos por todas las personas, es uno de los complicados de entender debido a que se compone del Yin y el Yang y que están divididos en cinco elementos: madera, tierra, tierra, metal y agua.

Una de las grandes diferencias entre la astrología oriental y occidental es que los signos se asignan de acuerdo con el año de nacimiento y no por mes, y que se vuelven a repetir luego de doce años, por lo que para saber cuando será el año de tu signo, hay que sumar doce años. Otra diferencia es que son animales y que cada uno tiene sus rasgos en particular. Esto permitirá que las personas puedan saber aspectos en relación a su futuro, cómo tomar decisiones, y cómo les irá en el amor, lo social y lo financiero. A continuación, vamos a destacar a los tres signos que no tendrán un buen fin de semana.

Los signos que no tendrán un buen fin de semana

El primer signo del horóscopo chino que no tendrá un buen fin de semana es Mono (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968), debido a que tendrán malas noticias relacionadas al ámbito laboral, ya sea problemas con sus jefes o compañeros y que deberán resolver para encontrar la calma.

Otro signo de la astrología oriental que no tendrá un buen fin de semana es Gallo (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969) y el principal problema es que tendrán que resolver discusiones con su pareja, donde puede llevar a la ruptura de la relación de tantos años, por lo que deben estar atentos a lo que ocurra.

El tercer signo del horóscopo chino que recibirá malas noticias este fin de semana es Dragón (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964) y el principal problema que deberán resolver los que se sienten identificados con este animal es con el dinero, ya que seguramente hagan un gasto innecesario que los lleve a estar mal económicamente.

