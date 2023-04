Spa, escolta y cocinero personal: así vive el perra más rica de todo México

Camila es una perrita shitzu de ocho años que vive la vida con más lujos que un humano en México. Su dueño, llamado Robert, la lleva a todas partes e incluso tiene un pasaporte con el que ha viajado a diferentes países. Tiene escolta personal, cocinero, entrenador y una persona que le corta el pelo como las estrellas de las telenovelas. Camila es considerada la mascota más consentida y millonaria de todo el país y el Youtuber Yulay mostró todo esto en un video recientemente.

El creador de contenido señaló que ella tiene 8 años de edad y Robert considera que su mascota cuenta con un equipo de seguridad, compuesto por nana, el entrenador, alguien que la cepilla y alguien que le da su baño.

Vive en plena comodidad. Foto: Captura / Yulay / YouTube.

VIDEO: inseguro, casi abandonado y con poca iluminación, así está "El Vigilante" de Ecatepec

Cine, parque acuático y cuatrimotos: al interior de la casa más ostentosa de Ecatepec

VIDEO: ventanas rotas, daños estructurales y en oscuridad, así luce el "edificio Canadá" casi abandonado en Insurgentes Sur

Camila nunca se estresa

En el clip de Yulay se aprecia que camila cuenta con varias camas, pero duerme en la esquina de la cama de Robert. Sus uñas son cortadas, su cabello es arreglado y se baña dos veces a la semana e incluso tiene un spa. También es cepillada todos los días en la mañana y hace del baño en un solo lugar y Yulay destacó que huele muy bien.

Tiene una dieta especial. Foto: Captura / Yulay / YouTube.

Camila come una dieta a base de huevos con jamón, porque no come croquetas. Y eso no es todo, pues ha ido a otros países como Estados Unidos, Francia, España y Canadá. Aunque algunos consideran que la vida que lleva la perrita es excesiva, su dueño Robert cree que es un miembro más de su familia y que se merece todo lo que tiene.

Tiene baños relajantes. Foto: Captura / Yulay / YouTube.

Ha recibido adiestramiento para proteger a su dueño, pero eso es para casos muy extremos, pues ella tiene a alguien que se encarga de cuidarla a las 24 horas, esta es la persona que se encargó de conseguirla a Robert.

La consentida de todo el país

Camila es considerada la perrita más consentida y millonaria de México. Además de su cocinero y su seguridad, Camila tiene también un peluquero que le corta el pelo. Es tratada con mucho cariño y es como una hija para Robert, posee un chip de identificación en caso de que se pierda. Incluso, Yulay bromeó con que nada más le hace falta su INE para votar.

Constantemente se le cepilla para que tenga su pelo bonito. Foto: Captura / Yulay / YouTube.

Ella tiene un perfil tan exclusivo que no está acostumbrada a juntarse con otros canes ni a ver tanta gente a su alrededor. “No se siente un perro, no se siente una mascota, se siente un humano”, aseguró Yulay, puesi incluso tiene una cuenta de Instagram donde se suben actualizaciones de ella.

SIGUE LEYENDO...

VIDEO: mucha disciplina, prácticas bajo el sol y con formación teórica, así es como se entrena a la policía en el peligroso municipio de Ecatepec

VIDEO: paredes con mensajes crípticos, murales de la Santa Muerte y con muy poca seguridad, así era la cárcel más peligrosa de Hidalgo

VIDEO: proyectores rotos, candelabros tirados y paredes agrietadas, así luce por dentro el Cine la Ópera