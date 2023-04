Reto: encuentra la manzana escondida entre los limones, tienes 5 segundos

Entre los pasatiempos favoritos de los internautas, destacan por mucho los desafíos visuales, los cuales han ganado gran popularidad y con frecuencia se vuelven virales en las redes sociales, ya que además de pasar un rato de entretenimiento logran descubrir diferentes características acerca de su inteligencia o su personalidad; tal es el caso de los test de ilusión óptica, pues se relacionan con las reacciones del cerebro.

Hay que destacar que la ilusión óptica ocurre cuando la visión nos lleva a percibir la realidad de varias formas, por lo que en esta prueba viral los usuarios medirán su capacidad de apreciar el entorno y los objetos que observa, además que cuenta con un tiempo límite para lograrlo.

Por ello en este desafío, el cual se ha vuelto viral en las redes por sus sorprendentes resultados, el lector cuenta con un tiempo máximo, en este caso de solo 5 segundos, para encontrar la manzana que está oculta entre los limones que hay en la imagen; este reto solo lo ha podido resolver el 1% de las personas, por lo que destaca como uno de los más complejos, pero todo depende de poner la máxima atención en la foto.

El reto visual que solo 1 de cada 100 logra resolverlo

Encuentra la manzana escondida en 5 segundos. FOTO: Especial

El reto viral acerca de encontrar los animales, objetos o al personaje escondido en las imágenes es tendencia gracias a su complejidad, ya que se ha convertido en uno de los pasatiempos preferidos por miles de internautas; en este caso, la prueba consiste en encontrar la manzana que se esconde en la imagen de arriba. Eso sí, en el menor tiempo posible; en este caso solo 5 segundos.

Para resolver esta ilusión óptica se requiere contar con gran habilidad, tener mucha atención en los detalles, capacidad de deducción y ser un buen observador, que en conjunto te conducirán a alcanzar tu objetivo y ser parte de ese 1% de los usuarios que ha podido resolverlo.

El éxito de este reto se ha dado gracias a su complejidad y a los resultados que arroja respecto a la inteligencia de quienes lo han podido resolver. Lo único que se tiene que hacer es mirar fijamente la imagen de arriba, en donde se observa a decenas de limones cortados por la mitad, y encontrar la manzana que está escondida en ella, para lograrlo solo cuentas con un tiempo límite de 5 segundos.

¡Alerta spoiler! Respuesta del reto visual

Ahora ya puedes ver en dónde estaba oculta. FOTO: Especial

Si has llegado hasta aquí es porque ya resolviste la prueba o al menos lo intentaste. Arriba se muestra la imagen que da respuesta al reto visual. Si lograste resolverlo en 5 segundos o menos, ¡felicidades!, si no es así, no te desilusiones y sigue disfrutando de este tipo de test virales, de ilusión óptica.

