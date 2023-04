Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 18 de abril, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este martes 18 de abril entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Un periodo de transformación siempre es bueno para las personas, les ayuda a sentirse mejor consigo mismas y a ir mutando para bien durante su camino, todos debemos cambiar y lo haremos aunque no lo queramos, ya que las circunstancias de la vida nos transforman.

Una mujer de edad avanzada te dará un consejo muy sabio el día de hoy, por lo que es muy probable que después de ello te sientes con alivio y con una tranquilidad que antes no tenías.

Necesitas hacer cambios en tu dieta, recuerda que el consumo excesivo de grasas nunca es bueno y podrías estar aumentando de peso, haz más ejercicio.

Un momento muy bueno sucederá entre tú y tu pareja, debes siempre prestarle atención y también estar acorde a sus necesidades actuales, de eso se trata el amor, de entrega total.

TAURO

Una persona muy cercana a ti está necesitando de manera urgente una mano que pueda ayudarle, no te lo pedirá porque le da un poco de vergüenza hacerlo, por lo que es muy necesario que estés con los ojos bien abiertos y te des cuenta de su situación.

Tienes todas las posibilidades de ganar un ascenso que se dará a alguna persona dentro de tu empresa, es probable que te seas tú quien está en carrera por conseguirlo gracias a todo tu esfuerzo, pero el trabajo no acaba acá, es importante que hoy brilles con luz propia y que intentes hacer todo lo posible por dejarte notar, no te arrepentirás de ello cuando estés en una nueva etapa laboral.

Una persona se ha fijado en ti y te lo ha dicho, pero tú le rechazaste, es probable que ahora estés pensando en darle una oportunidad, podría ser un poco tarde, pero inténtalo de todas formas.

GÉMINIS

No dejes que los condicionamientos de la vida y de la infancia te pasen la cuenta el día de hoy, es probable que te enfrentes a alguien que tenga una opinión divergente a la tuya, por esto mismo debes tratar de siempre llegar a un consenso, ten siempre en mente si las ideas que tienes con respecto a un tema en específico son propias o han sido implantadas en ti por la crianza.

No permitas que un momento bello de pareja se torne en uno turbulento debido a una posible pelea que podría traerles un poco de dificultades el día de hoy, respeten las ideas de cada uno, es importante hacer esto para tener una buena relación de pareja.

Tienes que mirar con mucha más esperanza la vida, estás dejando que las cosas malas que te han sucedido te pasen la cuenta, comienza a ver lo lindo de lo que te rodea.

CÁNCER

Estás pasando por un momento de tristeza a causa de una pérdida que has enfrentado hace poco tiempo, no dejes que esto te siga afectando, necesitas comenzar a hacer decisiones importantes con respecto a tu vida y no te sirve estar siempre con un ceño fruncido o con una tristeza intensa en tu corazón.

No prefieras las comidas grasosas a cada rato y todos los días, si te gusta mucho comer esto, déjalo como premio para días especiales, debes cuidar tu corazón.

No solo de comida debes cuidar tu corazón, sino también de un posible rechazo o quiebre amoroso que esté cerca, recuerda que siempre debes salvaguardar tu espíritu, no permitas que se quiebre por esto.

Estás en un momento exitoso dentro del trabajo, por lo que será muy importante que lo expandas al resto de tu vida, no dejes de hacer esto.

LEO

No dejes pasar tanto el tiempo antes de decirle a la persona que quieres conquistar tus verdaderas intenciones, es probable que para el momento que lo hagas ya haya encontrado a otra persona, si es que te demoras mucho claro está.

Un momento muy bueno para la familia y las metas que se han puesto todos para salir adelante, hoy vivirán una buena oportunidad para apalear unas deudas que tienen y que probablemente los tienen sin dormir.

No dejes de pensar que tienes todo para hacer lo que desees y para sacar a relucir tus talentos y la forma que tienes de hacer las cosas.

No dejes de pensar que eres capaz de lograr todas tus metas, el día de hoy podrás vivir un momento de mucha emoción cuando obtengas un resultado que esperabas hace mucho tiempo, será algo para celebrar con amigos y la gente que quieres.

VIRGO

No esperes que alguien tome la iniciativa todo el tiempo, es momento de tú salir y pedirle una cita a alguien que te interese, es probable que aún no haya alguien nuevo en el horizonte, pero eso no quita que puedas divertirte conociendo gente nueva, recuerda que en esto está el secreto para encontrar a alguien para estar y compartir la vida.

Es muy probable que te enteres de un rumor que ha estado circulando sobre ti, el causante de todo ha sido algo que le hiciste a una persona en el pasado o alguien que quiere perjudicarte, si se trata de algo falso no le hagas caso y sigue tu camino como si nada ha pasado.

Es momento de dejar salir tu imaginación y tu creatividad, el día de hoy te encargarán un trabajo que deberás terminar en un plazo muy corto de tiempo.

LIBRA

No pierdas la oportunidad de decirle a la persona que amas todo lo que estás dispuesto a hacer por ella, no es necesario que le des un regalo de lujo o algo muy extravagante, has escogido bien en la vida y solo le interesa que le quieras y le entregues amor, todos queremos eso a fin de cuentas.

Si tienes gustos caros, entonces debes comenzar a trabajar duro para satisfacerlos, no es posible que siempre te quedes en el mismo lugar y con el mismo trabajo, tu vida soñada no llegará de esta forma.

Una persona muy importante podría darte una oportunidad muy buena para conseguir lo que quieres hace tiempo, será una buena jornada si así lo deseas.

Tienes que comenzar a decretar más lo que quieres para el futuro, estás en un buen momento, pero no estás deseando que las cosas buenas lleguen a ti.

ESCORPIO

Un hombre con mucho poder podría llamarte para que formes parte de su equipo profesional será una excelente oportunidad, por lo que si te encuentras actualmente en otra ocupación debes ponerte muy feliz y dar las gracias por la oportunidad que te han dado en el lugar actual, debes siempre tener en cuenta que al salir de un lugar debes hacerlo por la puerta más grande, siempre podrías necesitar volver.

Un momento de lucidez te hará ver como una persona muy sabia con alguien que está buscando un consejo importante el día de hoy, podrías ser la salvación a su problema y dar justo en el clavo, ayúdale.

No es un problema grave el pleito que podrías tener con un familiar, se trata de algo que tiene solución en el tiempo, si puedes evitar esta situación, hazlo sin pensar porque sería lo mejor evitar problemas.

SAGITARIO

Estás en un buen momento para volver a salir con alguien nuevo, pero estás comenzando a dudar sobre si esto será positivo para tu vida o no, el consejo más grande que podrías recibir sobre esta materia es que debes probar para saber, hazlo sin miedo.

No tengas resquemores con una persona que está en tu trabajo y que hoy podría llevarte la contra en una idea que tendrás, siempre sucederá esto, no se trata de algo personal, sino de algo profesional.

No esperes a que una persona te diga que está teniendo sentimientos por ti sin antes hacerle saber que no estás buscando una relación actualmente, es tu responsabilidad que deje ese sentimiento tan grande que ha comenzado a tener por ti.

Es un día para pensar en ti y en tu cuerpo, tienes que hacer modificaciones en tu alimentación, haz más ejercicio y deja los vicios.

CAPRICORNIO

ACUARIO

Una persona que está buscando una recomendación de tu parte te hará esa solicitud el día de hoy, es probable que debas hablarle claramente de los planes que tienes para el futuro, podrías considerar tener su ayuda a cambio de este favor que le harás.

No tienes que estar siempre pensando en esa persona que te ha cautivado, debes tomar acción sobre el tema, no hay tiempo que perder en la fantasía, es mejor saber desde ya si tienes posibilidades de tener algo a su lado o no, esto hace que ahorremos bastante tiempo, nos permite ahorrar todo ese tiempo de conquista que podríamos usar para algo más productivo.

No es momento de tomar decisiones apresuradas en los negocios, tienes que estar muy atento a las oportunidades que vienen, recuerda que siempre se abren ventanas posibles para quienes decidan concretar un acuerdo de negocios o un trato financiero.

PISCIS

No tienes nada que perder en este momento en el amor, es probable que estés esperando mucho antes de decirle a esa persona especial lo que sientes por ella, si no tienes algo que perder, entonces qué estás esperando para dar rienda suelta a tus sentimientos, es probable que también seas correspondido por la persona amada.

No es probable que el día de hoy hagas algún viaje o tengas que mudarte a alguna otra parte, si ya tienes todo esto listo entonces se trata de un plan que tenías de antes, pero no algo que haya salido de improviso.

Buen día para cerrar negocios y para firmar documentos importantes.

Recuerda siempre que a veces debemos volver a lo natural y lo esencial de la existencia, no siempre vas a encontrar esto en la ciudad, muchas veces tendrás que viajar o ir a las afueras a pasar un momento para encontrar paz.

