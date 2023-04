VIDEO | Conoce la hermosa moneda de un peso que vale más de 11 mil pesos ¿qué la hace tan especial?

Desde hace varios meses se puso de moda coleccionar, buscar monedas y billetes que tuvieran alguna característica que los hiciera únicos y con ello se pudieran ofrecer en el mercado a precios más altos. Aunque este tipo de prácticas no es para nada nuevo, parece que cobró cierto impulso a raíz de la pandemia del Covid-19. Desde entonces se han dado a conocer diversas piezas que se llevan la admiración de aquellos que las ven.

En este caso, a través de la cuneta "Monedas de colección" se dio a conocer una de un peso. Aunque todas parecen iguales, existen algunas que tienen detalles que las hacen especiales y codiciadas por los verdaderos coleccionistas. Ésta esta hecha de una sola pieza y se compone por dos tipos de materiales. De acuerdo con el narrador, se trata de un error inexplicable, pero igual se cotiza en miles de pesos.

La rara moneda de un peso hecha de cobre y níquel (Foto: captura de pantalla)

"Es un error de acuñación monometálico. No es la primera que tengo en mis manos, siempre que recibo alguna le hago la prueba del imán para confirmar que sea genuina, pero en este caso, no se quedó pegado el imán. Los detalles que tiene esta moneda me hace pensar que sí es una moneda genuina, por eso fui con un amigo para escanearla y ver qué elementos conforman esta moneda. Está conformada por un casi 80 por ciento de cobre y un 20 por ciento de niquel", explicó para todos sus seguidores.

¿En cuánto se cotiza una moneda monometálica de un peso?

De acuerdo con el narrador, hasta el momento no se sabe si la pieza es producto de un error o se trató de una prueba, debido a sus características, pero lo que sí aseguró es que se vendió en más de 11 mil pesos. Aunque este tipo de monedas son raras, sí se pueden encontrar en el cambio que se maneja en el día a día.

Moneda monometálica de 5 pesos (Foto: Mercado Libre)

En diversas páginas de compra y venta se ofertan este tipo de objetos. Un ejemplo es la de 20 pesos con la imagen de Emiliano Zapata; se oferta en 30 mil pesos. También están la de 5 pesos con un costo de 20 mil y la de peso en casi 7 mil pesos. ¿Comprarías alguna de ellas?

Moneda monometálica de un peso (Foto: Mercado Libre)

